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فيديو - دموع خطيبة رونالدو وردة فعل نجله في ليلة "الهاتريك"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




لم تستطع جورجينا رودريغيز، خطيبة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مقاومة دموعها، وهي تتابع تألق "الدون" خلال مباراة اليوفي وأتلتيكو مدريد أمس، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.


وغمرت دموع الفرح وجه جورجينا، بعد أن قدم رونالدو واحدة من أفضل مبارياته منذ انضمامه ليوفنتوس، بتسجيله ثلاثة أهداف، قاد بها فريق "السيدة العجوز" للفوز على "الروخي بلانكوس" (3-0)، والتأهل إلى ربع نهائي "التشامبيونز ليغ".



أما نجل رونالدو، جونيور، الذي يلقب بـ"جيلالي" في شمال إفريقيا لأوجه التشابه الكبيرة بين ملامحه وملامح الأطفال في تلك المنطقة، فقد التقطته الكاميرات، وهو يقفز في المدرجات فرحا، عقب تسجيل والده الهدف الثالث.




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