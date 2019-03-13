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صورة - اختفاء اثار الشابة منال عباس وطفليها من حيفا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعلنت الشرطة في منطقة حيفا اليوم الاربعاء عن اختفاء اثار الشابة منال عباس 26 عاما وطفليها من حيفا منذ يوم 9.3.2019 حيث خرجت من البيت مع طفليها ومنذ ذلك الوقت فقدت آثارهم .



وتوجهت الشرطة إلى الجمهور بمد يد العون والمساعدة في البحث عن الأم وطفليها .




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