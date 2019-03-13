تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-13 11:58:40 صورة - اختفاء اثار الشابة منال عباس وطفليها من حيفا |  2019-03-13 10:54:25 آلاف الاولاد يصابون سنويا اثناء لعبهم في منشآت حدائق الألعاب |  2019-03-13 10:53:19 عرابة: افتتاح دورة لتأهيل متطوعات في سلطة الإطفاء والإنقاذ |  2019-03-13 10:52:35 سخنين تستعد لاحياء الذكرى 43 ليوم الأرض الخالد |  2019-03-13 10:51:27 مصرع 20 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019 |  2019-03-13 10:50:25 اعتقال شاب 28 عاما نصراوي بشبهة طعن والده 56 عاما |  2019-03-13 10:48:17 قبل زفافها بأيام- مصرع ديانا فواد الأعسم 18 عاما رميا بالرصاص في اللد بعد 8 سنوات على مقتل والدتها |  2019-03-13 09:37:35 بتركيبة تسعة قضاة - المحكمة العليا تبحث طلب شطب د. عوفر كسيف من الترشح لانتخابات الكنيست |  2019-03-13 09:32:04 سخنين: وفاة طيب الذكر فؤاد محمد عبدالله عزازمة (الحطيني)... |  2019-03-13 09:30:30 مبعد عن القدس.. اعتقال النائب السابق محمد ابو طير في البيرة |  2019-03-13 08:49:22 فحص للعين يكشف مرض الزهايمر |  2019-03-13 08:47:42 احتفال رونالدو يشعل الجدل.. وسيميوني يرد |  2019-03-13 08:42:24 اعادة فتح ابواب "الاقصى" |  2019-03-13 05:42:19 اطلاق نار على مبنى مجلس محلي مجد الكروم |  2019-03-13 05:39:02 البيت الابيض يخصص 175مليون دولار للترويج لصفقة القرن |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

زوكربيرغ يطور تقنية لقراءة أفكارنا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير جديد أن شركة فيسبوك تعمل على تطوير تقنية قد تتيح قريبا قراءة ما يدور في عقلك من أفكار.



وشرح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، بالتفصيل، كيف يبحث عملاق وادي السيليكون عن "واجهة تجمع بين العقل والحاسوب"، في مقابلة مع الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، جوناثان زيترين، وفقا لتقرير موقع "Wired".



وفي المستقبل القريب، سيسمح هذا النظام للمستخدمين بالتفاعل مع بيئات الواقع المعزز باستخدام العقل فقط، حيث لن تكون هناك لوحات مفاتيح أو شاشات تعمل باللمس أو إيماءات يدوية.


وهذا المفهوم الذي يتخيله زوكربيرغ، سيسمح للمستخدمين بالتنقل في القوائم أو نقل الأشياء من صفحة إلكترونية إلى أخرى أو حتى كتابة الكلمات باستخدام عقولهم فحسب.


وأوضح موقع "Wired" أن المستخدمين سيرتدون جهازا يشبه غطاء الاستحمام على رؤوسهم، وهو قادر على التقاط تدفق الدم ونشاط الدماغ والأفكار، وهذا ما يكوّن بيانات يمكن قراءتها إلكترونيا، بالإضافة إلى تحويلها إلى أنشطة فعلية.


ويتم دعم هذه التكنولوجيا من خلال حقيقة أن الباحثين يمكنهم بالفعل اكتشاف ما إذا كان المستخدم يفكر في شيء معين بشكل خاص من خلال النظر في نشاطه العصبي.


ويزعم زوكربيرغ أن جهاز القراءة الذهنية سيجعل من الأسهل بكثير على البشر التفاعل مع التكنولوجيا، "فالطريقة التي تعمل بها هواتفنا اليوم، وجميع أنظمة الحوسبة، المُنظمة حول التطبيقات والمهام، لا تعكس في الأساس طريقة عمل أدمغتنا وكيفية تعاملنا مع العالم، وهذا هو أحد الأسباب التي جعلتني متحمسا لفترة طويلة حول أشياء خاصة مثل الواقع المعزز، لأن ذلك سيعطينا منصة أعتقد أنها في الواقع طريقة تفكيرنا في الأشياء".



ونفى زوكربيرغ أن تكون هناك أي آثار أخلاقية محتملة قد تنشأ عن الجهاز، مشيرا إلى أنه سيتعين على المستخدمين الموافقة على المنتج.


وفي عام 2017، خصص زوكربيرغ مبلغ 50 مليون دولار من أمواله الخاصة لشركة "Chan Zuckerberg Biohub"، لدعم تطوير عمليات زرع في الدماغ بهدف قراءة ما يدور في العقل.


وعلى الرغم من أن عمليات الزرع هذه ستستخدم فقط في التطبيقات الطبية، إلا أنه من الممكن أن يكون لها استخدامات أخرى أيضا.


وفي العام نفسه، كشفت فيسبوك عن بحث جديد حول هذه التكنولوجيا من شأنه أن يتيح للمستخدمين "الكتابة مباشرة باستخدام عقولهم"، في مؤتمر "F8 Developer" الخاص بالشركة.


وكشف زوكربيرغ أن فيسبوك تعمل على تطوير نظام يتيح الكتابة مباشرة من العقل بمعدل أسرع بمقدار 5 مرات مما يمكنك كتابته على هاتفك اليوم، مشيرا إلى أنه يرغب في تحويل هذه الفكرة إلى تقنية يمكن ارتداؤها.




كلمات متعلقة

زوكربيرغ, يطور, تقنية, لقراءة, أفكارنا,

تابعونــا

اكتشاف نوع جديد من الحيتان القاتلة.. ونهاية عقود من "الشك" اكتشاف نوع جديد من الحيتان القاتلة.. ونهاية عقود من "الشك" 2019-03-13 | 08:48:44

أعلنت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، رسميا، اكتشاف نوع جديد...

عملية "سرية" يجريها هاتفك دون علمك! عملية "سرية" يجريها هاتفك دون علمك! 2019-03-12 | 15:50:56

يخزن مستخدمو آيفون سلسلة من المعلومات حول جميع الأماكن التي قصدوها، دون علمهم...

اكتشاف ثغرة خطيرة في "Galaxy S10"! اكتشاف ثغرة خطيرة في "Galaxy S10"! 2019-03-12 | 14:50:36

ذكر بعض مستخدمي هواتف "Galaxy S10" أن ماسح التعرف على الوجه في أجهزتهم يعاني من مشاكل قد...

مسافرة تجبر طائرة سعودية على العودة بعد نسيان طفلها في المطار! مسافرة تجبر طائرة سعودية على العودة بعد نسيان طفلها في المطار! 2019-03-12 | 13:30:41

اضطرت طائرة ركاب سعودية متجهة إلى العاصمة الماليزية، كوالالمبور، إلى العودة إلى...

"عصابات" القردة تقتل شخصين في الهند! "عصابات" القردة تقتل شخصين في الهند! 2019-03-12 | 12:50:07

شهدت ولاية أوتار براديش الهندية "جريمتي" قتل في غضون 24 ساعة، راح ضحيتهما شخصان على...

مشهد مرعب يحبس الأنفاس.. حوت يبتلع غواصا ثم يبصقه مشهد مرعب يحبس الأنفاس.. حوت يبتلع غواصا ثم يبصقه 2019-03-12 | 11:10:17

في حادث مرعب يذكر بقصة النبي يونس عليه السلام، نجا بأعجوبة الغواص من جنوب...

"بورش" تزيح الستار عن أحدث نماذج "911" الأسطورية "بورش" تزيح الستار عن أحدث نماذج "911" الأسطورية 2019-03-12 | 10:00:30

استعرضت شركة "بورش" في معرض جنيف الأخير نموذجها الجديد من سيارات "911 Carrera" الرياضية...

"كارمن" الإسبانية.. الفخامة بقلب كهربائي "كارمن" الإسبانية.. الفخامة بقلب كهربائي 2019-03-12 | 08:21:25

أثارت شركة إسبانية تصنع سيارات فاخرة تشبه "رولز رويس" أو "بنتلي"، إعجاب المتابعين...

فتاة تنتقم من خطيبها بـ"أصعب" انتقام على رجل فتاة تنتقم من خطيبها بـ"أصعب" انتقام على رجل 2019-03-11 | 15:50:56

أقدمت شابة بلغتها أنباء عن خيانة عشيقها مع فتاة أخرى، على الانتقام منه، فاستنجدت...

طفل يسقط من الطابق الثالث على أسلاك كهرباء! (فيديو) طفل يسقط من الطابق الثالث على أسلاك كهرباء! (فيديو) 2019-03-11 | 14:50:44

تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لحادث مرعب، يسقط فيه طفل في الثانية من عمره...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids صلح راية عقد كفركنا طه عواودة شجار سلطة الاطفاء تحذر من مدافئ الاسلاك المتوهجة في البيوتضابط جيش اسرائيلي من الزرازير قرية مشتبه سرقة اسلحة معسكر جيش الجنوب طمرة سائق شجرة الميلاد اضاءة الجش قرية احتفال مسيرة عيد القديسة بربارة مصرع طفلة لقيت مصرعها رضيعة نسيانها سيارة عبلين شفاعمرو لمار يوسف قط شرطة تحقيق اشتعال النار احتراق سيارة شارع وادي سلامة عرابة كرم زيتون حادث طرق ذاتي نابلس قتل خلية تنفيذ اطلاق نار الشاباك الجيش اعتقال 6 اشهر وفاته أمين شعبان سائق سيارة الاجرة من اللد نل ابيب تلد طفل مولود الشاب ماهر عجو من اللد اعتداء شبان يهود ضرب طعن مستشفى شرطة 15 دقيقة اضافة للطلاب امتحانات البجروت شهر رمضان المبارك خلال وزارة التربية التعليم قسم الامتحانات مصرع امرأة اصابة اخرين حادث طرق مروع سيارة البصة نهاريا صبحي علي عدوي يترجم القرأن للغة العبرية طرعان مدير مدرسة ثانوية الرينة الكريممسرح الميدان اعتراض حيفا ميزانيات اعتمادات تقليص بلدية حيفا قرار مصرع عامل عربي منطقة الناصرة حادث عمل مدينة حيفا ورشة منطقة صناعية خالد عابد سقوط جسم ثقيلثانوية البعينة نجيدات تحتفل تخريج الفوج ال 24 طلاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com