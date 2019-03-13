زوكربيرغ, يطور, تقنية, لقراءة, أفكارنا,

كشف تقرير جديد أن شركة فيسبوك تعمل على تطوير تقنية قد تتيح قريبا قراءة ما يدور في عقلك من أفكار.

وشرح مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لفيسبوك، بالتفصيل، كيف يبحث عملاق وادي السيليكون عن "واجهة تجمع بين العقل والحاسوب"، في مقابلة مع الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة هارفارد، جوناثان زيترين، وفقا لتقرير موقع "Wired".وفي المستقبل القريب، سيسمح هذا النظام للمستخدمين بالتفاعل مع بيئات الواقع المعزز باستخدام العقل فقط، حيث لن تكون هناك لوحات مفاتيح أو شاشات تعمل باللمس أو إيماءات يدوية.وهذا المفهوم الذي يتخيله زوكربيرغ، سيسمح للمستخدمين بالتنقل في القوائم أو نقل الأشياء من صفحة إلكترونية إلى أخرى أو حتى كتابة الكلمات باستخدام عقولهم فحسب.وأوضح موقع "Wired" أن المستخدمين سيرتدون جهازا يشبه غطاء الاستحمام على رؤوسهم، وهو قادر على التقاط تدفق الدم ونشاط الدماغ والأفكار، وهذا ما يكوّن بيانات يمكن قراءتها إلكترونيا، بالإضافة إلى تحويلها إلى أنشطة فعلية.ويتم دعم هذه التكنولوجيا من خلال حقيقة أن الباحثين يمكنهم بالفعل اكتشاف ما إذا كان المستخدم يفكر في شيء معين بشكل خاص من خلال النظر في نشاطه العصبي.ويزعم زوكربيرغ أن جهاز القراءة الذهنية سيجعل من الأسهل بكثير على البشر التفاعل مع التكنولوجيا، "فالطريقة التي تعمل بها هواتفنا اليوم، وجميع أنظمة الحوسبة، المُنظمة حول التطبيقات والمهام، لا تعكس في الأساس طريقة عمل أدمغتنا وكيفية تعاملنا مع العالم، وهذا هو أحد الأسباب التي جعلتني متحمسا لفترة طويلة حول أشياء خاصة مثل الواقع المعزز، لأن ذلك سيعطينا منصة أعتقد أنها في الواقع طريقة تفكيرنا في الأشياء".ونفى زوكربيرغ أن تكون هناك أي آثار أخلاقية محتملة قد تنشأ عن الجهاز، مشيرا إلى أنه سيتعين على المستخدمين الموافقة على المنتج.وفي عام 2017، خصص زوكربيرغ مبلغ 50 مليون دولار من أمواله الخاصة لشركة "Chan Zuckerberg Biohub"، لدعم تطوير عمليات زرع في الدماغ بهدف قراءة ما يدور في العقل.وعلى الرغم من أن عمليات الزرع هذه ستستخدم فقط في التطبيقات الطبية، إلا أنه من الممكن أن يكون لها استخدامات أخرى أيضا.وفي العام نفسه، كشفت فيسبوك عن بحث جديد حول هذه التكنولوجيا من شأنه أن يتيح للمستخدمين "الكتابة مباشرة باستخدام عقولهم"، في مؤتمر "F8 Developer" الخاص بالشركة.وكشف زوكربيرغ أن فيسبوك تعمل على تطوير نظام يتيح الكتابة مباشرة من العقل بمعدل أسرع بمقدار 5 مرات مما يمكنك كتابته على هاتفك اليوم، مشيرا إلى أنه يرغب في تحويل هذه الفكرة إلى تقنية يمكن ارتداؤها.