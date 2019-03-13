محمد, عساف, يحضر, لأغنية, عراقية, جديدة,

كشف النجم الفلسطيني محمد عساف عن تحضيره لعمل فني جديد باللهجة العراقية وذلك بعد النجاح الكبير لاغنية “مكانك خالي”.

وقال محمد عساف في لقاء مع “mbc trending”, ان الاغنية الجديدة تحمل اسم “بصراحة” وهي من كلمات رامي العبودي والحان علي صابر.واعترف محمد عساف ان نجاح اغنية “مكانك خالي”، والتي تجاوز عدد مشاهدتها الثمانين مليون على اليوتيوب، منقطع النظير ولكنه ابدى تفاؤله بالاغنية الجديدة.