عرابة:, افتتاح, دورة, لتأهيل, متطوعات, في, سلطة, الإطفاء, والإنقاذ,

كلمات متعلقةعرابة:, افتتاح, دورة, لتأهيل, متطوعات, في, سلطة, الإطفاء, والإنقاذ,
اعلنت الشرطة في منطقة حيفا اليوم الاربعاء عن اختفاء اثار الشابة منال عباس 26 عاما...
تُعقد اليوم الاربعاء جلسة خاصة بادرت اليها وزارة المالية ضمن الخطة الوطنية لأمان...
تحضيرا للذكرى ال43 ليوم الأرض الخالد اجتمعت مساء أمس الثلاثاء إدارة بلدية سخنين...
منذ بداية عام 2019 قتل 63 شخصًا على الطرقات في حوادث الطرق, 11 منهم قتلوا في الأسبوعين...
اصيب رجل يبلغ من العمر 52 عاما من الناصرة اليوم الاربعاء اثر تعرضه للطعن , حيث وصل...
لقيت الشابة ديانا فواد الأعسم 18 عاما مصرعها صباح اليوم الاربعاء فيما اصيب رجل 64...
بدات قبد قليل جلسة المحكمة العليا للبحث بشطب د. عوفر كسيف من الترشح...
شنت قوات الشرطة ، فجر وصباح اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق...
فتحت ابواب المسجد الاقصى صباح اليوم الاربعاء، لأداء صلاة الفجر، بعد قرار الشرطة...
تحقق الشرطة في ملابسات اقدامج مجهولين بإطلاق النار على بناية المجلس المحلي...