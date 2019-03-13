سخنين, تستعد, لاحياء, الذكرى, 43, ليوم, الأرض, الخالد,

تحضيرا للذكرى ال43 ليوم الأرض الخالد اجتمعت مساء أمس الثلاثاء إدارة بلدية سخنين واللجنة الشعبية وممثلين عن ذوي الشهداء وجرحى يوم الأرض في قاعة المؤتمرات في بلدية سخنين.

افتتح الاجتماع الدكتور صفوت ابوريا رئيس البلدية مرحبا بالحضور داعيا الى المشاركة الواسعة بفعاليات يوم الأرض من جميع الأحزاب والحركات الفاعلة على الساحة السياسية حتى يتحقق الهدف بنجاح الفعاليات بيوم الأرض الخالد.وأكد رئيس البلدية أن المسيرة القطرية سوف تنظم في مدينة سخنين في الثلاثين من آذار من الشهر الجاري.وفي صباح يوم ذكرى يوم الأرض سوف يتم زيارة بيوت ذوي الشهداء وبعد ذلك زيارة الأضرحة في سخنين وعرابة.واقترح المشاركون في الاجتماع الى إصدار نشرة تعريفا بيوم الأرض الذي جرت أحداثه في الثلاثين من آذار عام 1976، وتوزيعها على طلاب المدارس،وتخصيص حصتين في المدارس تعريفا بيوم الأرض لجميع الطلاب،وعقد محاضرات وندوات مع مختصين للأهالي تخصص ليوم الأرض.