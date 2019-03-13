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مصرع 20 عربيا بحوادث الطرق منذ بداية العام 2019



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منذ بداية عام 2019 قتل 63 شخصًا على الطرقات في حوادث الطرق, 11 منهم قتلوا في الأسبوعين الأخيرين, 20 منهم من المجتمع العربي. خلال نفس الفترة من العام الماضي قتل 12 شخصاً من المجتمع العربي.


بيانات عن الاصابات الرئيسية في المجتمع العربي منذ بداية العام:

·         منذ بداية العام قُتل أربعة أطفال من الفئة العمرية (0-14) من المجتمع العربي في حوادث الطرق.

·         مقتل خمسة شبان من الفئة العمرية (15-24) من المجتمع العربي منذ بداية عام 2019.

·         مقتل مسن واحد من المجتمع العربي في حوادث الطرق منذ بداية العام.

·         أربعة من القتلى من المجتمع العربي هم من  المارة , اثنان منهم قتلوا في الأسبوعين الماضيين.

·         عشرة من القتلى من المجتمع العربي كانوا سائقي سيارة.

·         قُتل راكبان لذو عجلتين من المجتمع العربي منذ بداية عام 2019.

جمعية أور ياروك: " كل يوم يصاب أشخاص في حوادث الطرق الخطيرة والمميتة, يجب على وزارة المواصلات والسلامة على الطرق وضع مسألة حوادث الطرق على رأس قائمة الأولويات من أجل وقف القتل. نحن بحاجة إلى الاستثمار في نشر الوعي والتوعية التي ستشجع السائقين على السفر بأمان, وتحسين البنية التحتية في البلدات العربية وزيادة إنفاذ القانون من أجل خلق ردع حقيقي من ارتكاب مخالفات مرورية تهدد الحياة ".




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