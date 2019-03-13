اعتقال, شاب, 28, عاما, نصراوي, بشبهة, طعن, والده, 56, عاما,

اصيب رجل يبلغ من العمر 52 عاما من الناصرة اليوم الاربعاء اثر تعرضه للطعن , حيث وصل الى المستشفى الانجليزي في الناصرة وعلى جسمه علامات عنف .

ومع تقديم بلاغ للشرطة باشرت التحقيق وتوصلت الى مكان الحادث في حي بئر الامير حيث اتضح للشرطة من خلال التحقيقات الاولية ان ابن المصاب مشتبه بطعن والده والاعتداء عليه في بيته .وافيد ان المشتبه بطعن والده وهو شاب 28 عاما فر هاربا من المكان والشرطة اعتقلته لاحقا في المدينة