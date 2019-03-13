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قبل زفافها بأيام- مصرع ديانا فواد الأعسم 18 عاما رميا بالرصاص في اللد بعد 8 سنوات على مقتل والدتها



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



لقيت الشابة ديانا فواد الأعسم 18 عاما مصرعها  صباح اليوم الاربعاء  فيما اصيب رجل 64 عاما باصابات طفيفة اثر تعرضهما لاطلاق نار في مدينة اللد خلال تواجدهما داخل سيارة .



وافيد نفلا عن مقربين من المرحومة كانت مخطوبة وتستعد للزواج بعد أيام كم ان والدتها قتلت ايضا رميا بالرصاص قبل 8 سنوات .


وتم نقل المصابين الى المستشفى هناك وبعد محاولات لانعاش الشابة تم اقرار وفاتها متأثرة بجراحها .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد .




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