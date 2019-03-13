قبل, زفافها, بأيام-, مصرع, ديانا, فواد, الأعسم, 18, عاما, رميا, بالرصاص, في, اللد, بعد, 8, سنوات, على, مقتل, والدتها,

لقيت الشابة ديانا فواد الأعسم 18 عاما مصرعها صباح اليوم الاربعاء فيما اصيب رجل 64 عاما باصابات طفيفة اثر تعرضهما لاطلاق نار في مدينة اللد خلال تواجدهما داخل سيارة .

وافيد نفلا عن مقربين من المرحومة كانت مخطوبة وتستعد للزواج بعد أيام كم ان والدتها قتلت ايضا رميا بالرصاص قبل 8 سنوات .وتم نقل المصابين الى المستشفى هناك وبعد محاولات لانعاش الشابة تم اقرار وفاتها متأثرة بجراحها .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح خلفيته بعد .