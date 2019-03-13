بتركيبة تسعة قضاة - المحكمة العليا تبحث طلب شطب د. عوفر كسيف من الترشح لانتخابات الكنيست

بدات قبد قليل جلسة المحكمة العليا للبحث بشطب د. عوفر كسيف من الترشح للانتخابات.

وتبحث المحكمة ايضا في الالتماس لشطب قائمة الجبهة والعربية للتغيير. المحكمة بتركيبة تسعة قضاة.من جهته قال عضو الكنيست د. يوسف جبارين: "محاولات الشطب عنصرية وفاشية، وتسعى الى سحب الشرعية من مشاركتنا السياسية. جذورنا ضاربة عميقًا في الارض، وهي أقوى من رياح الفاشية والفاشيين".