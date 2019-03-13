سخنين:, وفاة, طيب, الذكر, فؤاد, محمد, عبدالله, عزازمة, (الحطيني)...,

انتقل الى رحمته تعالى في مدينة سخنين طيب الذكر فؤاد محمد عبدالله عزازمة (الحطيني) عن عمر ناهز ال 68 عاما، وسيشيع جثمانه الطاهر من بعد صلاة الظهر من هذا اليوم من منزل العائلة الى مقبرة الحي الغربي من المدينة، وتقبل التعازي في الطابق الاول من مسجد السلام بالحي الغربي.للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان والإحتساب عند الله..إنا لله وإنا اليه راجعون..