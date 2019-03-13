مبعد, عن, القدس.., اعتقال, النائب, السابق, محمد, ابو, طير, في, البيرة,

شنت قوات الشرطة ، فجر وصباح اليوم الاربعاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق الضفة.

وافادت مصادر محلية باعتقال النائب السابق في المجلس التشريعي المنحل، محمد ابو طير المبعد عن مدينة القدس من منزله في البيرة.كما اعتقلت ذات القوات الناشط الشبابي حافظ معين عمر من منزله في حيْ عين مصباح برام الله. وداهمت منزل الأسير سعيد ناصر عرار وعاثت بداخله خراباً في قرية قراوة بني زيد شمال غرب رام الله. فيما اندلعت مواجهات بين شبّان وقوات الاحتلال قرب دوار الأمين في حيْ أم الشرايط جنوب مدينة البيرة.