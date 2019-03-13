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راكب ثمل يرفض الخروج من الطائرة ويطلب ثمن البطاقة من رجال الأمن
2019-03-13 08:57:38
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راكب ثمل يرفض الخروج من الطائرة ويطلب ثمن البطاقة من رجال الأمن
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