جلسة, طربية, سعد, رمضان, وكارمن, سليمان, في, منزله.., فيديو,

استضاف النجم اللبناني سعد رمضان، الفنانة المصرية كارمن سليمان وزوجها المحلن مصطفى جاد في منزله ببيروت، خلال تواجدهما مؤخراً في لبنان.

نجم ستار أكاديمي ظهر في مقطع فيديو من كواليس زيارة كارمن له، يؤدي مع نجمة Arab Idol أغنية «على رمش عيونها» للنجم اللبناني الراحل وديع الصافي، وهو الفيديو الذي كشف أجواء الجلسة الطربية الممتعة التي جمعت اثنين من أكثر المواهب الواعدة في العالم العربي، حيث تبادل فانز النجمين الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبوا من الثنائي تجهيز ديو غنائي من ألحان مصطفى جاد، متوقعين له النجاح الباهر.من ناحية أخرى، طرح سعد رمضان مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «شو محسودين»، وهي من كلمات علي المولى، وألحان جاد قطريب وتوزيع جيمي حداد، كما صورها على طريقة الفيديو الكليب مع المخرج وليد ناصيف.أما كارمن سليمان، فتستعد لإطلاق أغنية جديدة خلال أيام، كما تجهز لأكثر من أغنية مصرية منفردة، بالإضافة إلى تحضيرها لألبوم خليجي من المنتظر ان تطرحه خلال النصف الثاني من العام الحالي.