فحص, للعين, يكشف, مرض, الزهايمر,

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يمكن أن يستيقظ الكثيرون من النوم في الصباح بسهولة ولكن الفارق يكمن فيمن يستطيعون...
لا شك أن فوائد زيت الزيتون مثبتة علمياً، فهو غني بالأحماض الدهنية المفيدة ومضادات...
يواجه بعض الناس مشكلة انخفاض الهيموغلوبين في دمهم، ما يسبب مشكلات صحية عديدة...
يبدو أن الوزن الزائد لا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية...
قالت نتائج دراسة جديدة إن نوم القيلولة يخفّض ضغط الدم المرتفع، ويحسن المزاج،...
تشير الدراسات إلى أن الشبع -الآلية التي تمنعنا من تناول أكثر مما نحتاج إليه- لا...
لم تطلق تسمية "القاتل الصامت" على ارتفاع ضغط الدم عفويا، بل لأنه في كثير من الأحيان...
طالب تقرير أعدته أكاديمية العلوم الوطنية الأمريكية بتخفيض كمية الملح المسموح...
قد يحدث انتفاخ المعدة عن طريق تناول بعض الأطعمة، أو تناول الكثير من الطعام دفعة...
من المعروف أن لارتفاع ضغط الدم أسباب معروفة تتعلق بالنظام الغذائي والتمرينات...