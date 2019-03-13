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فحص للعين يكشف مرض الزهايمر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أفادت دراسة جديدة، نشرت في مجلة "ريتينا" لطب العيون، أنه يمكن تحديد فروق "ذات دلالة" في شبكية العين لمرضى الزهايمر، مما يمهد الطريق لمستقبل يمكن فيه تشخيص المرض من خلال فحص بسيط للعين قبل ظهور الأعراض الرئيسية.



واعتمد بحث جامعة ديوك الأميركية على تقنية تصوير غير جراحية، تسمى التصوير المقطعي الوعائي للتماسك البصري (OCTA) ، التي تتيح للأطباء سرعة فحص تدفق الدم في الشعيرات الدموية الصغيرة في الجزء الخلفي من الشبكية.


وقال كبير مؤلفي الدراسة شارون فكرات: "إننا نقيس الأوعية الدموية التي لا يمكن رؤيتها خلال الفحص الاعتيادي للعين، ونقوم بذلك باستخدام تقنية موسعة جديدة نسبيا تلتقط صورا عالية الدقة لأوعية دموية صغيرة للغاية في شبكية العين في بضع دقائق فقط".


وأضاف "من المحتمل أن تعكس هذه التغييرات في كثافة الأوعية الدموية في شبكية العين ما يحدث في الأوعية الدموية الدقيقة في المخ، ربما قبل أن نتمكن من اكتشاف أي تغييرات في الإدراك."


وبحسب موقع "نيو أتلاس"، أجريت الدراسة على أكثر من 200 شخصا، تم تصويرهم باستخدام تقنية OCTA. ووجدت أن 39 شخصًا منهم يعانون مرض الزهايمر، و37 يعانون من ضعف إدراكي طفيف (MCI).


وكان أحد الأهداف الرئيسية للدراسة هو تحديد أي تلف في شبكية العين يمكن أن يرتبط ارتباطًا مباشرًا بمرض ألزهايمر، بمعزل عن الانخفاض الإدراكي العام المرتبط بتقدم العمر.




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