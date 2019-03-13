أعلنت الإدارة الوطنية الأميركية للمحيطات والغلاف الجوي، رسميا، اكتشاف نوع جديد من الحيتان القاتلة، بعدما ظل وجوده محل شك بالنسبة للعلماء على مدار عقود.

ولم يسبق لعلماء مختصين أن قاموا برصد الحوت القاتل "د" بشكل مباشر، لكن عددا من الصيادين والسياح تحدثوا عن وجوده في المحيط منذ 60 عاما.وبخلاف الحيتان القاتلة الأخرى، يتميز النوع الذي جرى اكتشافه في سواحل شيلي برأس أكثر استدارة، أما زعنفته الظهرية فهي أصغر من المعتاد، فيما تتخذ عيناه لونا أكثر بياضا.وتشير السجلات العلمية منذ عقود إلى وجود أنواع "A" و"B" و"C" من الحيتان القاتلة، لكن الباحثين كانوا يشكون على الدوام في وجود أنواع أخرى.