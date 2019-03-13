احتفال, رونالدو, يشعل, الجدل.., وسيميوني, يرد,

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خطف يوفنتوس بطاقة التأهل إلى دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا، بعدما حول هزيمته...
رد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، على الانتقادات التي تعرض لها...
قدم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، طلباته بشأن دعم الفريق...
عاد النجم البرازيلي ليكون هدفا لسلطات الضرائب الإسبانية التي لاحقته سابقا بسبب...
كشف تقرير صحفي بريطاني، أن إدارة ريال مدريد تسعى لإحداث تغييرات عديدة في الفريق...
تعرض نادي يوفنتوس لضربة موجعة، بعدما تأكد غياب جناحه البرازيلي دوغلاس كوستا، عن...
أثارت عودة نجم كرة القدم الفرنسي، زين الدين زيدان، إلى تدريب فريق ريال مدريد...
علق المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على أنباء ترددت في الأيام الماضية...
تحدث فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، عن إمكانية عودة البرتغالي كريستيانو...
عقد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين، في قاعة المؤتمرات...