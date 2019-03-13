فتحت ابواب المسجد الاقصى صباح اليوم الاربعاء، لأداء صلاة الفجر، بعد قرار الشرطة اغلاقها امس الثلاثاء.

ادى المقدسيون صلاة الفجر في المسجد الاقصى، بعد فتحه وفتح ابواب مصلى باب الرحمة ايضا.وكانت قوات الشرطة أغلقت أبواب المسجد الأقصى يوم أمس، وأدى المواطنون صلوات العصر والمغرب والعشاء أمام أبواب المسجد المبارك، خاصة في منطقة باب الأسباط، بعد مواجهات اندلعت في المسجد الأقصى.