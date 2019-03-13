كلمات متعلقةاعادة, فتح, ابواب, "الاقصى",
تحقق الشرطة في ملابسات اقدامج مجهولين بإطلاق النار على بناية المجلس المحلي...
اليوم الاربعاء، يكون الجو غائما جزئياً الى غائم ومغبراً ولا يطرأ تغير على درجات...
أسفر حادث طرق مروع في المقطع الموصل بين شارع 38 وشارع 1 في منطقة القدس عن مصرع شاب (19...
ادى حريق منزل في مدينة طمره إلى اصابة شخصين بجراح طفيفة ومتوسطة, بالأضافه إلى ضرر...
مشروع " طالبة اليوم...عالمة المستقبل" في مدرسة التّسامح الشّاملة اختتمت مدرسة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة حرس الحدود أنه تم اعتقال شاب بالثلاثنيات من...
أعلنت شرطة القدس مساء اليوم الثلاثاء أنها ستفتح ابواب المسجد الاقصى صباح غد...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي :"طواقم الاطفاء...
ستنظر المحكمة غدًا الأربعاء في قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب المرشح الخامس...
ادانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الاسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك،...