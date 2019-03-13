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اطلاق نار على مبنى مجلس محلي مجد الكروم



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق الشرطة في ملابسات اقدامج مجهولين بإطلاق النار على بناية المجلس المحلي مجدالكروم فجر البوم الأربعاء .


وتسبب الحادث بأضرار جسيمة دون إصابات .




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