اطلاق, نار, على, مبنى, مجلس, محلي, مجد, الكروم,

تحقق الشرطة في ملابسات اقدامج مجهولين بإطلاق النار على بناية المجلس المحلي مجدالكروم فجر البوم الأربعاء .

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اعادة فتح ابواب "الاقصى" 2019-03-13 | 08:42:24 فتحت ابواب المسجد الاقصى صباح اليوم الاربعاء، لأداء صلاة الفجر، بعد قرار الشرطة...

اجواء باردة وامطار مساء اليوم وغدا الخميس 2019-03-13 | 05:35:35 اليوم الاربعاء، يكون الجو غائما جزئياً الى غائم ومغبراً ولا يطرأ تغير على درجات...

مصرع شاب واصابة أخر بجراح خطيرة اثر حادث مروع قرب القدس 2019-03-12 | 22:55:47 أسفر حادث طرق مروع في المقطع الموصل بين شارع 38 وشارع 1 في منطقة القدس عن مصرع شاب (19...

اصابتان اثر حريق منزل في طمرة 2019-03-12 | 21:49:17 ادى حريق منزل في مدينة طمره إلى اصابة شخصين بجراح طفيفة ومتوسطة, بالأضافه إلى ضرر...

اعتقال شاب من طرعان بشبهة سرقة خلية نحل شمالي البلاد 2019-03-12 | 21:13:35 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة حرس الحدود أنه تم اعتقال شاب بالثلاثنيات من...

الشرطة : سيتم فتح المسجد الاقصى صباح الأربعاء 2019-03-12 | 20:11:20 أعلنت شرطة القدس مساء اليوم الثلاثاء أنها ستفتح ابواب المسجد الاقصى صباح غد...

اصابة عامل سقط في ورشة بناء في رمات جان 2019-03-12 | 17:29:50 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي :"طواقم الاطفاء...

غدا الاربعاء:المحكمة تنظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب مرشح قائمة الجبهة والعربية للتغيير د.عوفر كسيف 2019-03-12 | 16:57:36 ستنظر المحكمة غدًا الأربعاء في قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب المرشح الخامس...