البيت, الابيض, يخصص, 175مليون, دولار, للترويج, لصفقة, القرن,

يخطط البيت الأبيض لتخصيص حوالي 175 مليون دولار للترويج لصفقة القرن التي وضعها الرئيس دونالد ترامب.

وجاء ذلك وفقًا لبند مقترح في الميزانية السنوية لكن لم يقرها الكونغرس بعد.حسب ما نقلته صحيفة هارتس الاسرائيلية.وتم تخصيص المبلغ المطلوب بموجب طلب ميزانية خاصة لصندوق الترويج الدبلوماسي، والذي يهدف إلى دعم محاولات الإدارة للترويج لاتفاق سلام في الشرق الأوسط.ومن المفترض أن تكون ميزانية الصندوق خاضعة لسيطرة البيت الأبيض، وسوف يكون قادرا على استخدامها في حال حدث تقدم في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية.