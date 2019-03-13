البيت, الابيض, يخصص, 175مليون, دولار, للترويج, لصفقة, القرن,

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افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، مسجد نهال أتاكاس في منطقة...
سيختفي خلال السنوات العشرين المقبلة وظائف ومهن عدة، لا سيما مع الزحف التكنولوجي...
رفضت محكمة النقض المصرية طعن 9 من ضباط الشرطة وأيدت الحكم السابق بالسجن المشدد...
قال مصدر أميركي مطلع إن وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشاري البيت الأبيض جاريد...
صفقة عملاقة اخرى في مجال الهاي تيك الاسرائيلي ابتاعت شركة نفيديا الامريكية شركة...
صرح الرئيس الاسرائيلي رؤوفين ريفلين بان هناك خطابا عاما غير مقبول يتداول مؤخرا...
قالت مصادر مطلعة بوزارة الزراعة المصرية إن 2 من علماء الزراعة المصريين على الأقل...
كشف كتاب صدر حديثا أن زعيم حركة طالبان الراحل، الملا محمد عمر، كان يعيش على بعد...
أفادت وكالة رويتز بأن الجهات المسؤولة عن التحقيق في حادث الطائرة الإثيوبية...
وصل نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الى...