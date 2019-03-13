اجواء, باردة, وامطار, مساء, اليوم, وغدا, الخميس,

اليوم الاربعاء، يكون الجو غائما جزئياً الى غائم ومغبراً ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة نهارا ، وفي ساعات المساء والليل يطرأ انخفاض على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا الرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا.

والخميس، يكون الجو غائما الى غائم جزئي ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح الأجواء باردة الى شديدة البرودة ،وتسقط زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق قد تكون غزيرة أحيانا وتضعف فرصة الهطول خلال ساعات ألمساء الرياح غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية احياناً والبحر مائجا