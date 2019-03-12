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مصرع شاب واصابة أخر بجراح خطيرة اثر حادث مروع قرب القدس



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أسفر حادث طرق مروع في المقطع الموصل بين شارع 38 وشارع 1 في منطقة القدس عن مصرع شاب (19 عاماً) واصابر اخر اثر انقلاب دراجة نارية .


الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت وفاة شاب على الفور ونقلت شاب اخر الى مستشفى تل هشومير لاستكمال العلاج وحالته خطيرة .

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .
مصرع شاب واصابة أخر بجراح خطيرة اثر حادث مروع قرب القدس




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