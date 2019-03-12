مصرع, شاب, واصابة, أخر, بجراح, خطيرة, اثر, حادث, مروع, قرب, القدس,

أسفر حادث طرق مروع في المقطع الموصل بين شارع 38 وشارع 1 في منطقة القدس عن مصرع شاب (19 عاماً) واصابر اخر اثر انقلاب دراجة نارية .

الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء هرعت للمكان واعلنت وفاة شاب على الفور ونقلت شاب اخر الى مستشفى تل هشومير لاستكمال العلاج وحالته خطيرة .الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق .