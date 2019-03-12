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اصابتان اثر حريق منزل في طمرة



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 ادى حريق منزل في مدينة طمره إلى اصابة شخصين بجراح طفيفة ومتوسطة, بالأضافه إلى ضرر بالأملاك ، سيارات الأطفاء تعمل على إخماد النار بالأضافه الى اهالي الحي الذين تواجدوا في المكان .





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