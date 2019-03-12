اصابتان, اثر, حريق, منزل, في, طمرة,

ادى حريق منزل في مدينة طمره إلى اصابة شخصين بجراح طفيفة ومتوسطة, بالأضافه إلى ضرر بالأملاك ، سيارات الأطفاء تعمل على إخماد النار بالأضافه الى اهالي الحي الذين تواجدوا في المكان .