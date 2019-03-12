تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-12 21:49:17 اصابتان اثر حريق منزل في طمرة |  2019-03-12 21:43:27 علماء ينصحون: يجب منع العمل والدراسة قبل 10 صباحا |  2019-03-12 21:38:55 محمد صلاح يرد على هجوم "السوشيال ميديا" |  2019-03-12 21:19:12 مصادر فلسطينية:شهيد و40 جريحا برصاص الجيش الاسرائيلي في سلفيت |  2019-03-12 21:13:35 اعتقال شاب من طرعان بشبهة سرقة نحل وعسل شمالي البلاد |  2019-03-12 20:11:20 الشرطة : سيتم فتح المسجد الاقصى صباح الأربعاء |  2019-03-12 17:29:50 اصابة عامل سقط في ورشة بناء في رمات جان |  2019-03-12 17:04:54 بوجبا ونجم ليفربول على رأس طلبات زيدان في ريال مدريد |  2019-03-12 17:01:21 صلاة العصر على عتبات الاقصى مع استمرار اغلاقه |  2019-03-12 16:57:36 غدا الاربعاء:المحكمة تنظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب مرشح قائمة الجبهة والعربية للتغيير د.عوفر كسيف |  2019-03-12 15:51:10 الرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد الخطير ضد الأقصى محذرة من تداعياته |  2019-03-12 15:50:35 ترجيح تأخير تسليم جثامين ضحايا "الإثيوبية" أسابيع أو أشهر وفريق أمريكي يعاين الحطام |  2019-03-12 14:50:54 فيديو .. أردوغان يتلو القرآن بمسجد في لواء إسكندرون |  2019-03-12 14:50:42 300 مليون إسترليني رهن إشارة زيدان في ريال مدريد |  2019-03-12 14:01:58 فيديو وصور - احتراق حافلة على الشارع الرئيسي قرب دبورية |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

محمد صلاح يرد على هجوم "السوشيال ميديا"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رد محمد صلاح، نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، على الانتقادات التي تعرض لها في الساعات الماضية بسبب التصريحات التي أدلى بها أمس في مؤتمر دعائي. وكتب صلاح عبر حسابه بموقع "تويتر": "مندهش جدًا من بعض الناس اللي واقفة ومستنية أي خطأ أو كلام علشان يفسروه بالطريقة اللي تيجي على مزاجهم.. من الواضح إن دا بقى الطبيعي وتصيد واضح على كلام وأخطاء غير مقصودة". وتعرض صلاح لانتقادات عنيفة بسبب تصريحاته أمس خاصة بعدما أكد أنه وصل لمكانة لم يصل إليها أي مصري أو عربي أو أفريقي غيره، واتهمه البعض بالغرور.

ويستعد صلاح، لخوض مواجهة حاسمة مع ليفربول غدا الأربعاء، أمام بايرن ميونخ الألماني، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، علما بأن مباراة الذهاب بإنجلترا انتهت بالتعادل السلبي.




كلمات متعلقة

محمد, صلاح, يرد, على, هجوم, "السوشيال, ميديا",

تابعونــا

بوجبا ونجم ليفربول على رأس طلبات زيدان في ريال مدريد بوجبا ونجم ليفربول على رأس طلبات زيدان في ريال مدريد 2019-03-12 | 17:04:54

قدم الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، طلباته بشأن دعم الفريق...

نيمار تحت مجهر سلطات الضرائب الإسبانية مجددا نيمار تحت مجهر سلطات الضرائب الإسبانية مجددا 2019-03-12 | 15:50:04

عاد النجم البرازيلي ليكون هدفا لسلطات الضرائب الإسبانية التي لاحقته سابقا بسبب...

300 مليون إسترليني رهن إشارة زيدان في ريال مدريد 300 مليون إسترليني رهن إشارة زيدان في ريال مدريد 2019-03-12 | 14:50:42

كشف تقرير صحفي بريطاني، أن إدارة ريال مدريد تسعى لإحداث تغييرات عديدة في الفريق...

ضربة موجعة ليوفنتوس قبيل مواجهة أتلتيكو المصيرية ضربة موجعة ليوفنتوس قبيل مواجهة أتلتيكو المصيرية 2019-03-12 | 13:30:34

تعرض نادي يوفنتوس لضربة موجعة، بعدما تأكد غياب جناحه البرازيلي دوغلاس كوستا، عن...

ماذا تغير حتى وافق زيدان على العودة للريال ؟ ماذا تغير حتى وافق زيدان على العودة للريال ؟ 2019-03-12 | 12:30:30

أثارت عودة نجم كرة القدم الفرنسي، زين الدين زيدان، إلى تدريب فريق ريال مدريد...

صلاح يكشف حقيقة انتقاله لـ"يوفنتوس والريال" ويختار قدوته صلاح يكشف حقيقة انتقاله لـ"يوفنتوس والريال" ويختار قدوته 2019-03-12 | 11:10:57

علق المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على أنباء ترددت في الأيام الماضية...

بيريز يجيب عن سؤال محير.. هل يعود رونالدو إلى الريال؟ بيريز يجيب عن سؤال محير.. هل يعود رونالدو إلى الريال؟ 2019-03-12 | 10:00:02

تحدث فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، عن إمكانية عودة البرتغالي كريستيانو...

زيدان: قلبي أعادني لريال مدريد.. ولا أفكر في رونالدو زيدان: قلبي أعادني لريال مدريد.. ولا أفكر في رونالدو 2019-03-12 | 08:16:03

عقد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين، في قاعة المؤتمرات...

زيدان: قلبي أعادني لريال مدريد.. ولا أفكر في رونالدو زيدان: قلبي أعادني لريال مدريد.. ولا أفكر في رونالدو 2019-03-11 | 23:35:54

عقد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الإثنين، في قاعة...

رسميًا.. زيدان مديرًا فنيًا لريال مدريد حتى 2022 رسميًا.. زيدان مديرًا فنيًا لريال مدريد حتى 2022 2019-03-11 | 17:14:33

أعلن ريال مدريد تعيين الفرنسي زين الدين زيدان، مديرًا فنيًا للفريق الأول، مساء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids الطفلة بيسان محمد محاجنة ام الفحم اصغر مولودة هيليل يافيه مستشفى ام الفحم اعتقال مشتبه يوسف يونس جبارين طعن شابة يهودية ايلات فسوطة تستعد استعدادات عيد الميلاد المجيد قرية اضاءة العيد ساحة الكنيسة اعتقال طبيب اسنان الجولان درزية قرى تحرش مساعدات عيادة كريات شمونة سلطة الطفاء الانقاذ حرائق احراش مواطنين متنزهون متنزهين موقده ترك جمر ارشادات الهستدروت اعلان نزاع عمل القطاع العاماصابة سائق حادث طرق حيفا شاحنة قرب حيفا شرطة اسعاف اضراب عام اغلاق محلات تجارية يوم الارض الخالد الذكرى ال 40 شهداء جثة شاطئ عكا العثور انتشال البحر مشتفشى الناصرة الانجليزي اعياد احتفال قصي ابو مديغم طفل رهط غرق داخل وعاء ماء بيت العائلة تشييع جثمان وفاة مصرع رضيعة مخدرات طرعان تسمم والدها يدخن الى جانبها مستشفى اصابة رمبام عبد الرحمن حنون الطيبة دهس حادث اصابة فتى مدينة سيارة مستشفى اسعاف شرطة حريق قرب البيوت كفر قرع اطفاء اخماد اندلاع نار مصرع الشاب كمال عزاومة النقب حادث طرق اصطدام سيارة صخور شارع اسعاف شرطة ذاتي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com