مصادر, فلسطينية:شهيد, و40, جريحا, برصاص, الجيش, الاسرائيلي, في, سلفيت,

اعلنت مصادر طبية فلسطينية استشهاد الشاب محمد جميل شاهين (٢٣ عاما) من مدينة سلفيت برصاص الجيش الاسرائيلي أثناء المواجهات الدائرة بين جنود الاحتلال والمواطنين في المدينة.

وافادت المصادر بان الجنود فتحوا النار على الشبان مما اسفر عن استشهاد شاهين واصابة اكثر من 40 بالرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع.كما صادرت قوات الجبش التي اقتحمت المدنية منذ ظهر الثلاثاء , الكاميرات المنتشرة في المحلات والشوارع.وفي وقت سابق ظهر اليوم، كانت وزارة الصحة قد أعلنت استشهاد الشاب ياسر فوزي الشويكي (36 عاما)، برصاص الجيش الاسرائيلي، في منطقة واد الحصين شرق مدينة الخليل؛ بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، الأمر الذي نفته عائلته.