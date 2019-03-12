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اعتقال شاب من طرعان بشبهة سرقة نحل وعسل شمالي البلاد



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة حرس الحدود أنه تم اعتقال شاب بالثلاثنيات من عمره من سكان طرعان بشبهة سرقة نحل وعسل من احدى البلدات قرب كتسرين في الشمال .


وأضاف البيان أن المشتبه وصل لمكان لتربية النحل وقام بارتداء ملابس خاصة وعثر بحوزته على كمية من العسل والنحل ومعدات تمت سرقتها للمكان .

الشرطة قدمت المشتبه للمحكمة لتمديد اعتقاله لاستكمال التحقيق .




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