الشرطة, :, سيتم, فتح, المسجد, الاقصى, صباح, الأربعاء,

أعلنت شرطة القدس مساء اليوم الثلاثاء أنها ستفتح ابواب المسجد الاقصى صباح غد الاربعاء امام المصلين والسياح .

وذكرت الشرطة في بيان انها "بعد انتهائها من تقييم خاص للوضع قرر قائد الشرطة في القدس عن فتح الحرم القدسي أمام المصلين والزوار صباح الأربعاء". وأضافت الشرطة "انها في اطار التحقيقات بعد القاء العبوة الحارقة والقاء حجارة نحو مركز الشرطة، قامت باعتقال قاصرين على علاقة مباشرة مع الحادث وستقوم بعرضهما امام المحكمة غدا الأربعاء".وحال اغلاق وحصار المسجد الأقصى دون رفع آذان واقامة صلاة المغرب والعشاْ فيه، فيما تحولت منطقة باب الاسباط لساحة كر وفر بين المعتصمين وقوات الشرطة التي قمعت كافة التجمعات بالضرب والاعتقال.