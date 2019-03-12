الشرطة, :, سيتم, فتح, المسجد, الاقصى, صباح, الأربعاء,

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ادى حريق منزل في مدينة طمره إلى اصابة شخصين بجراح طفيفة ومتوسطة, بالأضافه إلى ضرر...
مشروع " طالبة اليوم...عالمة المستقبل" في مدرسة التّسامح الشّاملة اختتمت مدرسة...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة حرس الحدود أنه تم اعتقال شاب بالثلاثنيات من...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي :"طواقم الاطفاء...
ستنظر المحكمة غدًا الأربعاء في قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب المرشح الخامس...
ادانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الاسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك،...
وصل فريق من الخبراء الأمريكيين إلى موقع كارثة تحطم طائرة "بوينغ 73 ماكس 8" وسط...
اندلعت النيران عصر اليوم الثلاثاء بحافلة ركاب على الشارع الرئيسي قرب مدخل قرية...
اغلقت قوات الشرطة كافة ابواب المسجد الاقصى عقب اندلاع حريق بمركز الشرطة في ساحات...
اصيب شاب برصاص جنود في مدينة الخليل، ظهر الثلاثاء، بزعم محاولته تنفيذ عملية...