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اصابة عامل سقط في ورشة بناء في رمات جان



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي :"طواقم الاطفاء والانقاذ تعمل على تخليص عالق سقط من علو خلال اعمال القطار الخفيف في رمات غان .الطواقم عملت على تخليص العالق ونقله من قبل الطواقم الطبيه لتلقي العلاج.
اصابة عامل سقط في ورشة بناء في رمات جان




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