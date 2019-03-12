اصابة عامل سقط في ورشة بناء في رمات جان

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ للاعلام العربي :"طواقم الاطفاء والانقاذ تعمل على تخليص عالق سقط من علو خلال اعمال القطار الخفيف في رمات غان .الطواقم عملت على تخليص العالق ونقله من قبل الطواقم الطبيه لتلقي العلاج.