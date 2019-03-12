اصابة, عامل, سقط, في, ورشة, بناء, في, رمات, جان,

كلمات متعلقةاصابة, عامل, سقط, في, ورشة, بناء, في, رمات, جان,
ستنظر المحكمة غدًا الأربعاء في قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب المرشح الخامس...
ادانت الرئاسة الفلسطينية التصعيد الاسرائيلي الخطير في المسجد الأقصى المبارك،...
وصل فريق من الخبراء الأمريكيين إلى موقع كارثة تحطم طائرة "بوينغ 73 ماكس 8" وسط...
اندلعت النيران عصر اليوم الثلاثاء بحافلة ركاب على الشارع الرئيسي قرب مدخل قرية...
اغلقت قوات الشرطة كافة ابواب المسجد الاقصى عقب اندلاع حريق بمركز الشرطة في ساحات...
اصيب شاب برصاص جنود في مدينة الخليل، ظهر الثلاثاء، بزعم محاولته تنفيذ عملية...
بيان حول تبرئة متهمان يهوديان بالاعتداء على دير "رقاد العذراء" جاء في بيان صادر...
قال المحامي مدحت ديبه أن محكمة الصلح لم تصدر أي قرارا بإغلاق باب الرحمة، لوجود...
قام مدير عام وزارة الداخلية مردخاي كوهين يرافقه مساعد وزير الداخلية السيد مفيد...
في نهاية الجلسة التي عقدتها المحكمة المركزية اليوم بخصوص الالتماس الذي قدمته...