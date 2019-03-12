تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-12 17:29:50 اصابة عامل سقط في ورشة بناء في رمات جان |  2019-03-12 17:04:54 بوجبا ونجم ليفربول على رأس طلبات زيدان في ريال مدريد |  2019-03-12 17:01:21 صلاة العصر على عتبات الاقصى مع استمرار اغلاقه |  2019-03-12 16:57:36 غدا الاربعاء:المحكمة تنظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب مرشح قائمة الجبهة والعربية للتغيير د.عوفر كسيف |  2019-03-12 15:51:10 الرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد الخطير ضد الأقصى محذرة من تداعياته |  2019-03-12 15:50:35 ترجيح تأخير تسليم جثامين ضحايا "الإثيوبية" أسابيع أو أشهر وفريق أمريكي يعاين الحطام |  2019-03-12 14:50:54 فيديو .. أردوغان يتلو القرآن بمسجد في لواء إسكندرون |  2019-03-12 14:50:42 300 مليون إسترليني رهن إشارة زيدان في ريال مدريد |  2019-03-12 14:01:58 فيديو وصور - احتراق حافلة على الشارع الرئيسي قرب دبورية |  2019-03-12 13:59:13 فيديو وصور - مواجهات واعتقالات واغلاق كافة أبواب المسجد الأقصى اثر حريق بمركز الشرطة |  2019-03-12 12:58:17 اصابة شاب بزعم محاولته تنفيذ طعن في الخليل |  2019-03-12 12:52:47 رؤساء الكنائس بعد تبرئة يهوديان بالاعتداء على دير رقاد العذراء - مثل هذا الواقع غير مقبول علينا بتاتا! |  2019-03-12 12:50:22 رغم انتهاء المهلة - لا قرار باغلاق مصلى باب الرحمة |  2019-03-12 12:49:01 مدير عام وزارة الداخلية يزور بلدية الناصرة |  2019-03-12 11:40:01 المحكمة تقبل التماس بلدية الطيبة وتجمّد هدم بيوت الحي الغربي |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هل يصلح زيت الزيتون للقلي؟.. العلم يجيب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



لا شك أن فوائد زيت الزيتون مثبتة علمياً، فهو غني بالأحماض الدهنية المفيدة ومضادات الأكسدة القوية، بالإضافة إلى أنه عنصر غذائي رئيسي لبعض أكثر شعوب العالم تمتعا بالصحة الجيدة، بحسب ما أكدت العديد من الدراسات الطبية.

لكن الكثيرين يعتقدون أن زيت الزيتون غير مناسب لعمليات الطهي بسبب محتواه من الدهون غير المشبعة، فيما يرى آخرون أنه خيار ممتاز للطهي، حتى عبر طرق عالية الحرارة مثل القلي.
فما هو الصحيح؟
درجات الحرارة العاليةأولاً لابد من التوضيح بأن الزيوت يمكن أن تتلف حين تتعرض لدرجة حرارة عالية.
ويعتبر هذا الأمر صحيحاً بشكل خاص بالنسبة للزيوت التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة، بما فيها معظم الزيوت النباتية مثل فول الصويا والكانولا، بحسب ما أوضح موقع "healthline ".
الزيوت النباتية والسرطانكما يشار إلى أنه عند ارتفاع درجة حرارة الزيوت النباتية، يمكن أن تشكل تلك الزيوت مختلف المركبات الضارة، بما في ذلك بيروكسيدات الدهون والألدهيدات التي يمكن أن تسهم في الإصابة بالسرطان.
وعند استعمالها للطهي، تطلق تلك الزيوت بعض المركبات المسببة للسرطان التي قد تسهم عند استنشاقها في الإصابة بسرطان الرئة.
وببساطة فإن التواجد بالمطبخ أثناء استخدام تلك الزيوت، يمكن أن يسبب الضرر.
لذا ينصح الخبراء باستخدام زيوت تكون مستقرة عند درجة عالية، مثل زيت الزيتون.
ويلفت الخبراء إلى أن هناك نوعين من الخصائص الأكثر أهمية في زيوت الطهي التي تميز زيت الزيتون عن باقي الزيوت النباتية وهي:
• نقطة الدخان: أي درجة الحرارة التي تبدأ فيها الدهون بالتحلل وتتحول إلى دخان.
• الاستقرار التأكسدي: وهو مدى مقاومة الدهون للتفاعل مع الأكسجين.
وترجع قدرة مقاومة زيت الزيتون لدرجات الحرارة العالية إلى أن نسبة مكوناته من الدهون تصل إلى 73% دهون أحادية غير مشبعة، و11% دهون غير مشبعة، و14% فقط من الدهون المشبعة.
مضادات الأكسدة وفيتامين Eيتكون زيت الزيتون البكر الممتاز، الذي يتم إنتاجه من أول كبس للزيتون في درجة حرارة أقل من 38 درجة مئوية ودون إضافة أي مواد كيميائية من العديد من المواد النشطة بيولوجيًا، بما في ذلك مضادات الأكسدة القوية وفيتامين E، التي تساعد على مكافحة الجذور الحرة بما يحمي خلايا الجسم ويكافح الإصابة بالأمراض.
نقطة دخان زيت الزيتونحددت بعض المصادر نقطة دخان زيت الزيتون البكر في موضع ما بين 190 و207 مئوية. وتجعل هذه الدرجة زيت الزيتون اختيارًا آمنًا لمعظم طرق الطهي، بما في ذلك القلي عمومًا.
مقاومة التفاعل مع الأكسجينإلى ذلك، أثبتت إحدى الدراسات أن تسخين زيت الزيتون حتى درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 36 ساعة، يؤدي فقط إلى انخفاض في نسب مضادات الأكسدة وفيتامين E.
وتبقى نسب معظم المركبات الأخرى لزيت الزيتون سليمة، بما فيها "أليوكنثال"، وهي مادة نشطة رئيسية في الزيت البكر وهي المسؤولة عن تأثيرات زيت الزيتون المضادة للالتهابات.
مضاد للالتهاباتأما تسخين زيت الزيتون عند 240 درجة مئوية لمدة 90 دقيقة، فيؤدي إلى تقليل كمية "أليوكانثال" بنسبة 19% وفقا لاختبار كيميائي و31% وفقا لاختبار التذوق. وتقتصر تأثيرات التسخين الزائد لزيت الزيتون على إزالة بعض مذاقه دون أي أضرار على الصحة.
تأثير سلبي على النكهة فقطويختتم موقع "healthline" المقال بالتأكيد على أن زيت الزيتون البكر الممتاز النوعية هو دهون صحية خاصة تحتفظ بخصائصها المفيدة أثناء الطهي. ويقتصر الجانب السلبي الرئيسي عند تعرضه لدرجة حرارة عالية لفترات طويلة للغاية على نكهة زيت الزيتون فقط، بما يؤكد علميا أن زيت طهي ممتاز ومفيد للصحة بشكل مميز.
هل يصلح زيت الزيتون للقلي؟.. العلم يجيب




كلمات متعلقة

هل, يصلح, زيت, الزيتون, للقلي؟.., العلم, يجيب,

تابعونــا

أسباب وأعراض انخفاض مستوى الهيموغلوبين في الدم أسباب وأعراض انخفاض مستوى الهيموغلوبين في الدم 2019-03-12 | 15:50:43

يواجه بعض الناس مشكلة انخفاض الهيموغلوبين في دمهم، ما يسبب مشكلات صحية عديدة...

فائدة غير متوقعة للسمنة فائدة غير متوقعة للسمنة 2019-03-12 | 14:50:13

يبدو أن الوزن الزائد لا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية...

دراسة جديدة تكشف عن فوائد القيلولة دراسة جديدة تكشف عن فوائد القيلولة 2019-03-12 | 13:30:07

قالت نتائج دراسة جديدة إن نوم القيلولة يخفّض ضغط الدم المرتفع، ويحسن المزاج،...

لماذا لا نشعر بالشبع بعد تناول الوجبات السريعة؟ لماذا لا نشعر بالشبع بعد تناول الوجبات السريعة؟ 2019-03-12 | 12:40:01

تشير الدراسات إلى أن الشبع -الآلية التي تمنعنا من تناول أكثر مما نحتاج إليه- لا...

أعراض غير واضحة لارتفاع ضغط الدم أعراض غير واضحة لارتفاع ضغط الدم 2019-03-12 | 11:10:08

لم تطلق تسمية "القاتل الصامت" على ارتفاع ضغط الدم عفويا، بل لأنه في كثير من الأحيان...

مطالبات بتخفيض كمية الملح المسموح باستهلاكها يوميا مطالبات بتخفيض كمية الملح المسموح باستهلاكها يوميا 2019-03-12 | 10:00:24

طالب تقرير أعدته أكاديمية العلوم الوطنية الأمريكية بتخفيض كمية الملح المسموح...

للتخلص من انتفاخ المعدة.. عليكم بحليب الماعز للتخلص من انتفاخ المعدة.. عليكم بحليب الماعز 2019-03-12 | 08:23:23

قد يحدث انتفاخ المعدة عن طريق تناول بعض الأطعمة، أو تناول الكثير من الطعام دفعة...

أسباب "خفية" لارتفاع ضغط الدم أسباب "خفية" لارتفاع ضغط الدم 2019-03-11 | 17:21:14

من المعروف أن لارتفاع ضغط الدم أسباب معروفة تتعلق بالنظام الغذائي والتمرينات...

اكتئاب الأم يؤثر على صحة الأطفال الجسمانية والنفسية اكتئاب الأم يؤثر على صحة الأطفال الجسمانية والنفسية 2019-03-11 | 15:50:57

أظهرت دراسة أن الأطفال الذين لديهم أمهات مكتئبات قد ينتهي بهم المطاف بالإصابة...

ارتفاع مستوى هرمون الذكورة قد يقتل الرجال ! ارتفاع مستوى هرمون الذكورة قد يقتل الرجال ! 2019-03-11 | 14:50:26

حذر الباحثون من أن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون قد يكون خطيرا للغاية على...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ام الفحم مدارس تستقبل طلابها تفتح ابوابها العام الدراسي الجديد موسم زيتون معاصر البطوف شحيح تخوفات توقعات سعر صفيحة زيت 500 شيكل نسبة اشجاروفاة يسرى قهوجي جريس من فسوطة انتقلت الى رحمة الله حيفا تسكن محمد ملحم والد نشأت جودت المشتبه تنفيذ عملية اطلاق نار تل ابيب اعتقال الشرطة الصنارة تلتقي سعد المجرد المغرب موازين مهرجان يارا مشعور ليلك احباط محاولة تهريب اسلحة الاراضي الفلسطينية اعتقال عراد قرب الجنوب حريق هائل منطقة حرشية واسعة قرب مستشفى نهاريا الجليل الغربي اطفاء كفر مندا قتل شابة عربية جثة شمال البلاد احدى سكان قرى علامات عنف العثورفريدة اغبارية ام الفحم مصرع شابة حادث طرق مروع شارع 6 طمرة ركاب حافلة الشرطة تمنع القدس الأقصى الاقصى المسجد تظاهرة طرعان اضاءة فانوس رمضان اهالي اطفال مشاركة واسعة استقبال قرية مسيرة كشاف مصرع رجل سيدة امرأة حادث طرق مروع قرب حيفا جسر الزرقاء سيارة اسعاف شرطة مصرع شاب حادث طرق مروع كريات اتا اسعاف شرطة منطقة حيفا سيارة عبلين احمد الشيخ احمد شارع صندلة مفترق ازدحامات مرورية اهالي القرية مظاهرة رفع شعارات جنين المفتش عبد الله خطيب قائما باعمال المديرة العامة وزارة التربية التعليم ترقية تعيين
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com