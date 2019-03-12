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صلاة العصر على عتبات الاقصى مع استمرار اغلاقه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تواصل السلطات الاسرائيلية فرض حصارها المشدد على المسجد الأقصى المبارك، فيما أدى العشرات من المقدسيين صلوات الظهر على عتبات الأقصى مع استمرار إغلاقه.


وأوضحت وسائل اعلامية فلسطينية أن القوات منعت المصلين الدخول الى الاقصى لاداء صلاة العصر، فأدوا الصلاة على عتبات الأقصى وأبواب القدس القديمة.

وعقب انتهاء صلاة العصر منعت القوات بالقوة دخول جنازة الى باب الاسباط، واعتدت بالضرب المبرح على المشيعين واعتقلت بعضهم.

واغلقت القوات المسجد الاقصى المبارك، عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا، بعد اضرام النيران داخل مركز الشرطة في الاقصى.

وأوضح شهود عيان أن القوات اطلقت الرصاص الحي على أحد المصلين كان بالقرب من مركز الشرطة عقب اندلاع النيران، وعقب ذلك أخلت الأقصى بالقوة من موظفيه والمصلين.
صلاة العصر على عتبات الاقصى مع استمرار اغلاقه




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