أحمر, شفاه, سائل, ولكنه, ماط,

شبكة التجميل IL MAKIAGE تصدر طبعة محدودة من أحمر شفاه صامد, بنسيج سائل ولكنه ماط, من سلسلة INFINITY. احمر الشفاه متوفر بـ 8 الوان بعُلب زجاجية ثمينة ويمنح تغطية كاملة بإحساس كريمي لطيف لا يسبب الجفاف للشفتين. للحمرة اداة حادة تُمكّن من الدهن الدقيق. تنوع الالوان يُمكّن ابداعات عديدة ابتداءً من لوك يومي الى طبيعي وناعم الى درامي ومغرٍ والى اومبري متكامل.سعر كل وحدة: 129 ش. بمناسبة الطرح وفقط في شهر آذار يكون السعر: 79 ش.