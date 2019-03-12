تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-03-12 17:29:50 اصابة عامل سقط في ورشة بناء في رمات جان |  2019-03-12 17:04:54 بوجبا ونجم ليفربول على رأس طلبات زيدان في ريال مدريد |  2019-03-12 17:01:21 صلاة العصر على عتبات الاقصى مع استمرار اغلاقه |  2019-03-12 16:57:36 غدا الاربعاء:المحكمة تنظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب مرشح قائمة الجبهة والعربية للتغيير د.عوفر كسيف |  2019-03-12 15:51:10 الرئاسة الفلسطينية تدين التصعيد الخطير ضد الأقصى محذرة من تداعياته |  2019-03-12 15:50:35 ترجيح تأخير تسليم جثامين ضحايا "الإثيوبية" أسابيع أو أشهر وفريق أمريكي يعاين الحطام |  2019-03-12 14:50:54 فيديو .. أردوغان يتلو القرآن بمسجد في لواء إسكندرون |  2019-03-12 14:50:42 300 مليون إسترليني رهن إشارة زيدان في ريال مدريد |  2019-03-12 14:01:58 فيديو وصور - احتراق حافلة على الشارع الرئيسي قرب دبورية |  2019-03-12 13:59:13 فيديو وصور - مواجهات واعتقالات واغلاق كافة أبواب المسجد الأقصى اثر حريق بمركز الشرطة |  2019-03-12 12:58:17 اصابة شاب بزعم محاولته تنفيذ طعن في الخليل |  2019-03-12 12:52:47 رؤساء الكنائس بعد تبرئة يهوديان بالاعتداء على دير رقاد العذراء - مثل هذا الواقع غير مقبول علينا بتاتا! |  2019-03-12 12:50:22 رغم انتهاء المهلة - لا قرار باغلاق مصلى باب الرحمة |  2019-03-12 12:49:01 مدير عام وزارة الداخلية يزور بلدية الناصرة |  2019-03-12 11:40:01 المحكمة تقبل التماس بلدية الطيبة وتجمّد هدم بيوت الحي الغربي |

الرئيسية | استهلاك



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أحمر شفاه سائل ولكنه ماط



  |     |   اضافة تعليق



شبكة التجميل IL MAKIAGE تصدر طبعة محدودة من أحمر شفاه صامد, بنسيج سائل ولكنه ماط, من سلسلة INFINITY. احمر الشفاه متوفر بـ 8 الوان بعُلب زجاجية ثمينة ويمنح تغطية كاملة بإحساس كريمي لطيف لا يسبب الجفاف للشفتين. للحمرة اداة حادة تُمكّن من الدهن الدقيق. تنوع الالوان يُمكّن ابداعات عديدة ابتداءً من لوك يومي الى طبيعي وناعم الى درامي ومغرٍ والى اومبري متكامل.سعر كل وحدة: 129 ش. بمناسبة الطرح وفقط في شهر آذار يكون السعر: 79 ش.







كلمات متعلقة

أحمر, شفاه, سائل, ولكنه, ماط,

تابعونــا

رئيس مجلس إدارة مفعال هبايس، يتجول في قلنسوة ويزور مركز سنديان رئيس مجلس إدارة مفعال هبايس، يتجول في قلنسوة ويزور مركز سنديان 2019-03-12 | 11:46:21

رئيس مجلس إدارة مفعال هبايس، مدقق الحسابات أفيجدور يتسحاكي، تجول أمس (11.3.2019) في...

"JEUNESSE GLOBAL ISRAEL" شركة منتجات مستحضرات "انتي ايجينغ" والتغذية المتطورة "JEUNESSE GLOBAL ISRAEL" شركة منتجات مستحضرات "انتي ايجينغ" والتغذية المتطورة 2019-03-11 | 17:12:24

شركة منتجات الانتي ايجينج والتغذية المتطورة تطلق منتجاتها الجديدة في البلاد ضمن...

برعاية بنك هبوعليم: اطلاق مسابقة الكاتب الصغير للعام الثالث على التوالي برعاية بنك هبوعليم: اطلاق مسابقة الكاتب الصغير للعام الثالث على التوالي 2019-03-11 | 12:38:02

للسنة الثالثة على التوالي أطلق بنك هبوعليم مسابقة الكاتب الصغير والتي ينظمها...

"JEUNESSE GLOBAL ISRAEL" "JEUNESSE GLOBAL ISRAEL" 2019-03-11 | 14:31:41

"JEUNESSE GLOBAL ISRAEL" شركة منتجات مستحضرات "انتي ايجينغ" والتغذية المتطورة شركة...

بنك مركنتيل يشارك في حفل توزيع حواسيب على أولاد من سخنين بنك مركنتيل يشارك في حفل توزيع حواسيب على أولاد من سخنين 2019-03-07 | 18:08:22

في احتفال مميز أُقيم في بلدية سخنين مؤخرًا، تم توزيع 90 حاسوبًا على الأولاد الذين...

محاضرة مثيرة لأشرف قرطام في فرع مزراحي طفحوت سخنين محاضرة مثيرة لأشرف قرطام في فرع مزراحي طفحوت سخنين 2019-03-04 | 14:34:23

في إطار مشروع "نلتقي في مزراحي طفحوت"، استضاف فرع مزراحي طفحوت في سخنين،...

ربيع 2019 لهذا العام مزهر بالألوان مع crazy line ربيع 2019 لهذا العام مزهر بالألوان مع crazy line 2019-03-04 | 13:07:52

مع اقتراب فصل الربيع المزهر والمليء بالألوان اطلقت شبكة الازياء النسائية crazy line...

محلبة طاره مستمرة في ثورة اللبنة وتُطلق حملة اعلانية جديدة محلبة طاره مستمرة في ثورة اللبنة وتُطلق حملة اعلانية جديدة 2019-03-04 | 10:06:01

تستمر محلبة طاره في ثورة اللبنة وتُطلق حملة اعلانية جديدة خاصة للمجتمع العربي تحت...

لوك يومي بمنتوجات L لوك يومي بمنتوجات L'oreal 2019-03-03 | 09:49:16

1. ابدئي بدهن پرايمر على بشرة نظيفة: پرايمر Infallible يضمن طلة ماكياج غير براقة وتصمد...

خلي شفافك بلون الشوكولاطة! خلي شفافك بلون الشوكولاطة! 2019-03-03 | 09:35:09

بعد أن احتلت العالم والشبكات الاجتماعية Chocolats Les تصل الى البلاد! ماركة الماكياج...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مفرق بوريا حادث طرق اصابات متفاوته تصادم سيارة شاحنة كرمئيل صحن ستلايت طائر انقاذ اطفاء الشمال علق سطح عمارة مصرع شخص حادث طرق مروع قرب طرعان اصابة فتى شرطة اسعاف حسين علي بدر فيضانات غرق سيارات اغلاق شوارع مركز البلاد رعنانا هرتسليا امطار مجلس عيلبون مرحلة حاسمة حل السلطة المصادقة على الميزانية سخنين اتحاد ابناء هبوعيل بئر السبع تستضيف ستاد نتانيا مباراة الدرجة العليا محمد عساف النجم بلدية الناصرة حفل كريسمس ماركت مدينة بلدية علي سلام رئيس مصرع شاب هلال غنايم سخنين اطلاق نار جريمة قتل ستاد الدوحة شرطة اسعاف ثانوية مدرسة ابن رشد تخريج الفوج ال 41 طلابها اجواء احتفالية الشيخ كمال خطيب نائب رئيس الحركة الاسلامية التحقيق حظر الشق اصابة متوسطة اصطدام سيارة عامود اتصالات هاتف قرية الجديدة المكر باقة الغربية جت انتخابات الثلاثاء اقتراع تصويت رئاسة عضوية اطلاق وابل الرصاص نار شرطة اسعاف كفر قاسم سيارة مشتبهون مجهولون الشهيد سامي الجعار رهط محمد بركة بلدية لجنة المتابعة ملف تحقيق الناصرة تحتفل القفزة مسيرة كشفية مهنية مسيرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com