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غدا الاربعاء:المحكمة تنظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب مرشح قائمة الجبهة والعربية للتغيير د.عوفر كسيف



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ستنظر المحكمة غدًا الأربعاء في قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب المرشح الخامس في قائمة الجبهة والعربية للتغيير د. عوفر كسيف، إذ صوتت اللجنة يوم الأربعاء الفائت السادس من آذار/مارس على شطب ترشح كسيف على خلفية مواقفه ضد تصريحات وممارسات اليمين العنصريّة.


تعقد المحكمة غدًا الساعة التاسعة صباحًا، في القدس، أمام 9 قضاة، وفي رده للمحكمة العليا طالب" الجبهة بسحب صلاحية شطب ترشيح قائمة أو شخص من لجنة الانتخابات المركزية، معتبرًا هذه الصلاحية غير دستورية ولا يجب أن تمنح لها من الأساس،  أنه حتى في حال قررت المحكمة العليا إلغاء هذا القرار، الذي اتخذ بناء على اعتبارات عنصرية وملاحقة الأفكار والمبادئ السياسية التي لا تناسب الأغلبية في إسرائيل، فيبقى الضرر حاصلًا. فقد تم وصم كسيف كصاحب مواقف غير مقبولة بشكل تعسفي بدون أي دليل، ويتحمل مسؤولية هذه الوصمة أولئك الذين ساووه بالكاهنيين. كذلك، لا يوجد سبب قانوني أو دليل واحد يستدعي نقاش طلب شطبه من الأساس".

وأكد الأمين العام للحزب الشيوعي عادل عامر أن "هذا الشطب جاء لمعاقبة كل صوت يغرد خارج سرب الاجماع الصهيوني. وصوت رفيقنا عوفر كسيف هو صوت واضح ضد العنصرية والفاشية والاحتلال ومن أجل السلام العادل والمساواة التامة لجماهيرنا العربية، كل الدعم للرفيق عوفر الذي نعتز بمواقفه التقدميّة وبصوته الحر والواضح".أمّا د. كسيف فقد قال: "إن قرار لجنة الانتخابات المركزيّة بشطب ترشحي للكنيست، هو قرار سياسي تحركه دوافع اليمين وخوفهم من نضالنا المشترك عربًا ويهودًا. ولكني لا أهاب هذا الشطب السياسي، بل أنه يدفعني للاستمرار إلى جانب رفاقي، في النضال ضد الاحتلال والعنصريّة ومن أجل السلام العادل الذي نؤمن به، وكذلك من أجل مجتمع أفضل لنا جميعًا".
غدا الاربعاء:المحكمة تنظر في قرار لجنة الانتخابات المركزية بشطب مرشح قائمة الجبهة والعربية للتغيير د.عوفر كسيف




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