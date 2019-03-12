معجب, يحقق, حلمه, بالتحليق, في, السماء, حاملاً, صورة, إليسا!,

اعرب شاب لبناني يُدعى «شادي رستم» عن شدة حبه للنجمة اللبنانية إليسا بطريقة مختلفة، ووصفها البعض بالخطيرة.

شادي ورغم خوفه من الأماكن المرتفعة، نجح في التغلب على خوفه، مستغلاً حبه الشديد لإليسا، حيث حلق في السماء عبر مظلة فوق بيروت، ورفع صورة النجمة اللبنانية، وهو الأمر الذي وصفه بمثابة الحلم الذي تحقق، بحسب ما كتب معلقاً على الفيديو: «حققت حلمي اليوم! لم تكفيني الأرض لاعبر عن محبتي لك فقررت رفع صورتك عالياً في سماء لبنان تحت ظل العلم اللبناني. لاقول لك (على الأرض ديماً عم عبرلك، صار لازم بالسما تعرفي قديش بحبك) كبر الأرض و بُعد السما بحبك».يُذكر أن إليسا عادت مؤخراً إلى بيروت بعد أن خضعت لعملية جراحية في يدها اليسرى، للتخلص من احتقان المياة الناتج عن العلاج الذي خضعت له، للشفاء من مرض سرطان الثدي.أول إعلان لإليسا عن اصابتها بمرض سرطان الثدي كان من خلال آخر كليباتها لأغنية «إلى كل اللي بيحبوني»، حيث رصدت من خلاله تفاصيل معرفتها بإصابتها بالمرض، مروراً بمرحلة العلاج، وحتى الشفاء منه، والكليب من إخراج إنجي جمال، والأغنية من كلمات شادي نور، ألحان محمد يحيى، وتوزيع اماديو.