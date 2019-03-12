نيمار, تحت, مجهر, سلطات, الضرائب, الإسبانية, مجددا,

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كشف تقرير صحفي بريطاني، أن إدارة ريال مدريد تسعى لإحداث تغييرات عديدة في الفريق...
تعرض نادي يوفنتوس لضربة موجعة، بعدما تأكد غياب جناحه البرازيلي دوغلاس كوستا، عن...
أثارت عودة نجم كرة القدم الفرنسي، زين الدين زيدان، إلى تدريب فريق ريال مدريد...
علق المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، على أنباء ترددت في الأيام الماضية...
تحدث فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، عن إمكانية عودة البرتغالي كريستيانو...
عقد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مؤتمرًا صحفيًا، الإثنين، في قاعة المؤتمرات...
عقد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، مؤتمرًا صحفيًا، اليوم الإثنين، في قاعة...
أعلن ريال مدريد تعيين الفرنسي زين الدين زيدان، مديرًا فنيًا للفريق الأول، مساء...
كشف دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد الإسباني، عن قائمة فريقه...
عاش عشاق نادي برشلونة مسلسلا طويلا ودراماتيكيا صيف عام 2017، عندما ضجت وسائل...