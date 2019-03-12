أسباب, وأعراض, انخفاض, مستوى, الهيموغلوبين, في, الدم,

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يبدو أن الوزن الزائد لا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية...
قالت نتائج دراسة جديدة إن نوم القيلولة يخفّض ضغط الدم المرتفع، ويحسن المزاج،...
تشير الدراسات إلى أن الشبع -الآلية التي تمنعنا من تناول أكثر مما نحتاج إليه- لا...
لم تطلق تسمية "القاتل الصامت" على ارتفاع ضغط الدم عفويا، بل لأنه في كثير من الأحيان...
طالب تقرير أعدته أكاديمية العلوم الوطنية الأمريكية بتخفيض كمية الملح المسموح...
قد يحدث انتفاخ المعدة عن طريق تناول بعض الأطعمة، أو تناول الكثير من الطعام دفعة...
من المعروف أن لارتفاع ضغط الدم أسباب معروفة تتعلق بالنظام الغذائي والتمرينات...
أظهرت دراسة أن الأطفال الذين لديهم أمهات مكتئبات قد ينتهي بهم المطاف بالإصابة...
حذر الباحثون من أن ارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون قد يكون خطيرا للغاية على...
يقول العلم إنه كلما تقدم الإنسان في العمر، أصبحت عظامه أكثر رقة وأقل كثافة، الأمر...