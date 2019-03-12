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فيديو .. أردوغان يتلو القرآن بمسجد في لواء إسكندرون



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افتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الاثنين، مسجد نهال أتاكاس في منطقة إسكندرون التابعة لمحافظة هاتاي جنوبي تركيا.




وأظهر مقطع فيديو تداولته وسائل الإعلام التركية أردوغان، وهو يتلو القرآن بعد أن أقام الصلاة صحبة مجموعة من الشخصيات الهامة في المسجد، الذي بني على النمط العثماني القديم.


تجدر الإشارة إلى أن لواء إسكندرون منطقة إستراتيجية تتنازع على ملكيتها سوريا وتركيا، ففي حين تعتبرها الأولى جزءا منها وتصفها "باللواء السوري الـ15"، فإن الثانية تخضعها فعليا لسيادتها وإدارتها المباشرة منذ عام 1939، عندما ضمتها إلى أراضيها وأطلقت عليها اسم "ولاية هاتاي".




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