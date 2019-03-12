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ماذا طلبت علا الفارس من السلطات السعودية؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



طالبت الاعلامية الاردنية علا الفارس السلطات السعودية بملاحقة بعض المغردين والذين اتهمتهم بالطائفية والعنصرية.



وقالت علا الفارس في تغريدة لها عبر حسابها على تويتر: “المجتمع السعودي في عهد الملك سلمان ، لمس قرارات سريعة ورادعة تجرم الطائفية والعنصرية، وهو النظام الأساسي للحكم في المملكة، اتمنى من السلطات تطبيق ذلك بملاحقة بعض المغردين وأصحاب هذه الممارسات اذ انهم لا يتوقفون عن بث هذه السموم تجاه ابناء وطنهم أولا ثم المقيمين والأصدقاء .”.


 المجتمع السعودي في عهد الملك سلمان ، لمس قرارات سريعة ورادعة تجرم الطائفية والعنصرية، وهو النظام الأساسي للحكم في المملكة، اتمنى من السلطات تطبيق ذلك بملاحقة بعض المغردين وأصحاب هذه الممارسات اذ انهم لا يتوقفون عن بث هذه السموم تجاه ابناء وطنهم أولا ثم المقيمين والأصدقاء ..


كما قالت علا الفارس انها بدأت في اتخاذ اجراءات قانونية في امريكا ضد المغردين المسيئين اليها.




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