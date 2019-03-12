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اكتشاف ثغرة خطيرة في "Galaxy S10"!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ذكر بعض مستخدمي هواتف "Galaxy S10" أن ماسح التعرف على الوجه في أجهزتهم يعاني من مشاكل قد تتسبب في اختراق تلك الأجهزة.




وأشار المستخدمون إلى أن ماسح الوجه في تلك الهواتف لا يميز أحيانا بين وجه المستخدم الحقيقي وصورته الموجودة على هاتف آخر، ويمكن التحايل على عمله بوضع صورة للمستخدم أمام الكاميرا الأمامية ليفك قفل شاشة الهاتف.


كما ذكرت المدونة الشهيرة، جين وونغ، أنها "استطاعت أن تفك قفل هاتف أخيها بعرض وجهها أمام شاشة الهاتف".



ومن جانب آخر، يرى الكثيرون أن هاتف "Galaxy S10" من أكثر أجهزة "سامسونغ" أمانا، فبالإضافة لتقنية التعرف على الوجه، يعتمد على ماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة يعتمد على الموجات فوق الصوتية للتعرف على البصمة.


كما صنفت الكاميرا الأمامية لهذا الجهاز أيضا من بين أفضل الكاميرات الأمامية المطروحة في الهواتف هذا العام، وشاشته كانت من أفضل الشاشات الموجودة حاليا.




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