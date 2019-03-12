300, مليون, إسترليني, رهن, إشارة, زيدان, في, ريال, مدريد,

كشف تقرير صحفي بريطاني، أن إدارة ريال مدريد تسعى لإحداث تغييرات عديدة في الفريق خلال الموسم المقبل، من أجل العودة إلى تحقيق الألقاب محليًا وأوروبيًا.

ووفقًا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية، فإن إدارة الريال تجهز 300 مليون إسترليني للمدرب الفرنسي زين الدين زيدان، من أجل إعادة ترميم الفريق الذي خرج من بطولتي كأس ملك إسبانيا ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الابتعاد عن المنافسة بالليجا.وتسعى إدارة ريال مدريد أيضًا إلى كسب أموال من خلال بيع نجمي الفريق الويلزي جاريث بيل والكرواتي لوكا مودريتش خلال الصيف المقبل.وأشارت الصحيفة إلى أن على رأس الصفقات المحتمل ضمها لدعم فريق زيدان يأتي ثنائي البريميرليج كريستيان إريكسن نجم توتنهام والبلجيكي إيدين هازارد صانع ألعاب تشيلسي.ولا يمانع ريال مدريد في التضحية بنجمه جاريث بيل فضلاً عن مبلغ مالي، من أجل إقناع إدارة توتنهام بالتخلي عن إيريكسن، حسبما أورد سابقاً موقع "لو 10 سبورت" الفرنسي.وأكدت إندبندنت أن ثنائي باريس سان جيرمان كيليان مبابي ونيمار دا سيلفا أيضًا ضمن وعود الرئيس فلورنتينو بيريز لزيدان، من أجل إعادته إلى قيادة الفريق الملكي.يذكر أن ريال مدريد أعلن، أمس الإثنين، التعاقد مع زيدان حتى صيف 2022 لقيادة الميرنجي خلفًا للأرجنتيني سانتياجو سولاري.