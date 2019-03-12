فيديو وصور - احتراق حافلة على الشارع الرئيسي قرب دبورية

واسفر الحريق عن ارضار جسيمة دون اصابات تذكر .وعملت طواقم الاطفاء على اخماد الحريق في الحافلة التي احترقت بالكامل .

اندلعت النيران عصر اليوم الثلاثاء بحافلة ركاب على الشارع الرئيسي قرب مدخل قرية دبورية .

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