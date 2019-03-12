فيديو وصور - احتراق حافلة على الشارع الرئيسي قرب دبورية

كلمات متعلقةفيديو, وصور, -, احتراق, حافلة, على, الشارع, الرئيسي, قرب, دبورية,
اغلقت قوات الشرطة كافة ابواب المسجد الاقصى عقب اندلاع حريق بمركز الشرطة في ساحات...
اصيب شاب برصاص جنود في مدينة الخليل، ظهر الثلاثاء، بزعم محاولته تنفيذ عملية...
بيان حول تبرئة متهمان يهوديان بالاعتداء على دير "رقاد العذراء" جاء في بيان صادر...
قال المحامي مدحت ديبه أن محكمة الصلح لم تصدر أي قرارا بإغلاق باب الرحمة، لوجود...
قام مدير عام وزارة الداخلية مردخاي كوهين يرافقه مساعد وزير الداخلية السيد مفيد...
في نهاية الجلسة التي عقدتها المحكمة المركزية اليوم بخصوص الالتماس الذي قدمته...
توقعت مصادر ان يعود الوفد الامني المصري في جولاته المكوكية الى قطاع غزة يوم...
لقي الشاب ذو الفقار رومية (27عاما) لبناني الأصل ويسكن في وادي الحمام مصرعه جراء...
تم يوم السبت الماضي في مركز العلوم والفنون "أشكول بايس" في طمرة تكريم 15 امرأة من...
وسط حضور كبير ومميز من طلابها ومحاضريها الذين غصت بهم قاعة المؤتمرات، شهدت...