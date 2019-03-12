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فيديو وصور - مواجهات واعتقالات واغلاق كافة أبواب المسجد الأقصى اثر حريق بمركز الشرطة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اغلقت قوات الشرطة كافة ابواب المسجد الاقصى عقب اندلاع حريق بمركز الشرطة في ساحات الاقصى.



وافيد ان قوات الشرطة اعتدت على موظفي الاوقاف وشنت حملة اعتقالات واسعة بين صفوف المقدسيين.




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