جمهور, سلمى, رشيد, غائب, عن, حفلها.., فغنّت, لمقاعد, فارغة!,

تعرضت الفنانة سلمى رشيد لموجة من الانتقادات اللاذعة بسبب حفلتها الأخيرة في مدينة وجدة-المغرب تزامنا مع عيد المرأة، إذ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو التقطت من حفلتها أظهر عددا قليلا جدا من الحضور.

الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى استنتاج أن حفل سلمى رشيد لم يكن ناجحا، وأن الجمهور خذلها ولم يحضر