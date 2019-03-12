ضربة, موجعة, ليوفنتوس, قبيل, مواجهة, أتلتيكو, المصيرية,

تعرض نادي يوفنتوس لضربة موجعة، بعدما تأكد غياب جناحه البرازيلي دوغلاس كوستا، عن مباراة الفريق الهامة والمصيرية اليوم، ضد أتلتيكو مدريد، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ماكسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس، في مؤتمر صحفي عقده عشية المباراة: "دوغلاس كوستا لن يلعب اليوم، لأنه تعرض لإصابة جديدة في التدريبات".وكانت مباراة الذهاب في مدريد، قد انتهت بفوز الأتلتيكو بهدفين نظيفين، وهو ما يجعل اليوفي مجبرا على الفوز بثلاثية نظيفة أو بأي نتيجة بفارق ثلاثة أهداف في لقاء اليوم، لبلوغ ربع نهائي "التشامبيونز ليغ".