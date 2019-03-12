اصابة, شاب, بزعم, محاولته, تنفيذ, طعن, في, الخليل,

اصيب شاب برصاص جنود في مدينة الخليل، ظهر الثلاثاء، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن.

وقالت مصادر محلية انها شاهدت شابا ملقى على الارض بعد سماعها لصوت اطلاق رصاص بالقرب من بناية الرجبي في منطقة الراس القريبة من مستوطنة "كريات اربع" في مدينة الخليل.واضافت المصادر أن سيارات اسعاف اسرائيلية هرعت الى المكان وشاهدت اعدادا كبيرة من جنود تتوافد على المنطقة.