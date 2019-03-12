رؤساء الكنائس بعد تبرئة يهوديان بالاعتداء على دير رقاد العذراء - مثل هذا الواقع غير مقبول علينا بتاتا!

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اصيب شاب برصاص جنود في مدينة الخليل، ظهر الثلاثاء، بزعم محاولته تنفيذ عملية...
قال المحامي مدحت ديبه أن محكمة الصلح لم تصدر أي قرارا بإغلاق باب الرحمة، لوجود...
قام مدير عام وزارة الداخلية مردخاي كوهين يرافقه مساعد وزير الداخلية السيد مفيد...
في نهاية الجلسة التي عقدتها المحكمة المركزية اليوم بخصوص الالتماس الذي قدمته...
توقعت مصادر ان يعود الوفد الامني المصري في جولاته المكوكية الى قطاع غزة يوم...
لقي الشاب ذو الفقار رومية (27عاما) لبناني الأصل ويسكن في وادي الحمام مصرعه جراء...
تم يوم السبت الماضي في مركز العلوم والفنون "أشكول بايس" في طمرة تكريم 15 امرأة من...
وسط حضور كبير ومميز من طلابها ومحاضريها الذين غصت بهم قاعة المؤتمرات، شهدت...
استقبل أمس الأثنين الموافق 11/03/2019 رئيس بلدية الناصرة السيد علي سلام قدس الأب...
لقيت طفلتان مصرعهما، واصيبت شقيقتهما ووالدهن نتيجة حريق شب بمنزل العائلة بمدينة...