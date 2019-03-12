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رؤساء الكنائس بعد تبرئة يهوديان بالاعتداء على دير رقاد العذراء - مثل هذا الواقع غير مقبول علينا بتاتا!



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بيان حول تبرئة متهمان يهوديان بالاعتداء على دير "رقاد العذراء"

جاء في بيان صادر عن وديع أبونصار مستشار رؤساء الكنائس في الأرض المقدسة اليوم الثلاثاء :" علمنا عن قرار محكمة إسرائيلية الذي اتخذ بالأمس والذي اعتبر متهمان يهوديان بأنهما بريئان من التهم التي وجهت لهم بالنسبة للاعتداء على مزار ودير"رقاد العذراء" في القدس الذي وقع قبل نحو ثلاثة أعوام.


هذا القرار يعني بأن اولئك الذين ارتكبوا هذا الاعتداء لم يقدموا إلى العدالة بعد! مثل هذا الواقع غير مقبول علينا بتاتا!


لذلك، نحن نطالب السلطات الإسرائيلية ايجاد المعتدين ومعاقبتهم بصورة تردع غيرهم من ارتكاب مثل هذه الاعتداءات في المستقبل.




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