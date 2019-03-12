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رغم انتهاء المهلة - لا قرار باغلاق مصلى باب الرحمة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قال المحامي مدحت ديبه أن محكمة الصلح لم تصدر أي قرارا بإغلاق باب الرحمة، لوجود مفاوضات دبلوماسية بين الأردن واسرائيل بهذا الشأن.



وأضاف ديبه عبر صفحته على "الفيسبوك" أن المحكمة طالبت في قرارها اعلامها بتطورات المحادثات التي تجري بشأن مصلى باب الرحمة خلال سبعة أيام.


وتنتهي اليوم المهلة التي حددتها محكمة الصلح في القدس لمجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في المدينة المقدسة، للرد على طلب النيابة العامة بإصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة، والذي أعيد فتحه نهاية شهر شباط الماضي، بعد هبة شعبية رفضا واحتجاجا على مواصلة اغلاقه.


وجدد مجلس الأوقاف رفضه التام للتوجه لمحاكم الاحتلال بشأن مصلى باب الرحمة أو أي جزء بالمسجد الأقصى، مؤكدا أن هذه المحاكم ليست صاحبة الولاية على المسجد الاقصى المبارك، ولا على الولاية الهاشيمة، والمجلس لا يعترف ولا يخضع أي جزء من الأقصى لقوانين الاحتلال، كما هو متبع منذ احتلال مدينة القدس عام 1976.




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