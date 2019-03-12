مدير, عام, وزارة, الداخلية, يزور, بلدية, الناصرة,

قام مدير عام وزارة الداخلية مردخاي كوهين يرافقه مساعد وزير الداخلية السيد مفيد عثمان وعدد من موظفي مكتب المدير العام بزيارة عمل في بلدية الناصرة تهدف الاطلاع على اوضاعها وسيرورة العمل فيها وتفقد مبنى البلدية الحديث والعصري الذي تم بناؤه بمساعدة الوزارة والتنسيق معها.

رئيس البلدية الذي دعا كافة مدراء الدوائر والاقسام وبحضور الموظفين الكبار في البلدية ونواب الرئيس قدم تقريراً مفصلاً عن اوضاع البلدية وعن مشاريعه القادمة التي تأخذ منه جهداً ووقتاً كبيراً وتنقل الناصرة بعد تنفيذها الى العصرنة والتطور والحداثة.وطلب رئيس البلدية من كل مدير دائرة ان يستعرض وضع دائرته امام مدير عام الوزارة وعن احتياجاته ووضع دائرته من حيث تقديم الخدمات للمواطنين.وكانت هناك اسئلة واستفسارات من قبل مدير عام الوزارة الداخلية ونقاشات استغرقت وقتاً كافياً اجاب بها مدراء الدوائر بمهنية وثقة وادراك.رئيس بلدية الناصرة لم ينسى امام مدير عام الوزارة من ان يوجه الشكر الى أهل الناصرة ورغم ان عام 2018 كان عام انتخابات وبلغت الجباية فيه الهدف المنشود وذلك بعد ندائه الذي وجهه لأهل الناصرة بأن الجباية حتى شهر أيلول بلغت 50 مليون شيكل والهدف هو 80 مليون سارع المواطنون الى دفع التزاماتهم تعبيراً عن تقديرهم لبلديتهم ورئيسها وعلى هذا يستحقون الاحترام والتقدير.مدير عام الوزارة الذي أصغى جيداً لتقرير مدراء الدوائر والأقسام والى تقرير محاسب البلدية والمدير العام للبلدية أشار الى بعض النقاط الهامة للانطلاق عام 2019 الى موازنة في الميزانية.بعد انتهاء الجانب الرسمي العملي للزيارة قام رئيس البلدية بجولة في الناصرة مرافقاً لمدير عام الوزارة شملت البلدة القديمة حيث أطلعه على افتتاح ما يقارب 24 محل تجاري في السوق القديم ضمن خطة احيائه .الأمر الذي لاقى استحسان كبير لدى المدير العام للوزارة .وقام رئيس البلدية ومرافقيه بتقديم شرح واسع عن البلدة القديمة وخطط تطويرها حيث تعمدوا ان يلتقي بمواطني المدينة واصحاب المتاجر فيها ليوضحوا للمدير العام للوزارة ان الناصرة تمتلك كنزاً حضارياً وموروثاً يستحق الدعم وتجنيد الاموال له ليتلائم مع الحركة السياحية الوافدة للناصرة.ويرى رئيس البلدية على خلفية زيارة المدير العام للوزارة ان يوجه ندائه للمواطنين أهلنا جميعاً ان يتابعوا تسديد التزاماتهم لهذا العام حتى يتسنى للبلدية الحصول على الهبات والمنح ضمن السلطات المحلية التي تصل الى الهدف فتحصل على ميزات تزيد من انجازاتها ومشاريعها