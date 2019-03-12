"عصابات", القردة, تقتل, شخصين, في, الهند!,

شهدت ولاية أوتار براديش الهندية "جريمتي" قتل في غضون 24 ساعة، راح ضحيتهما شخصان على يد مجموعات من القردة.

وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن من بين القتلى امرأة تبلغ من العمر 60 عاما، كانت تطهو الطعام على الشرفة المفتوحة لمنزلها. وسقطت المرأة من أعلى الشرفة جراء محاولتها طرد مجموعة قردة تجمعت حولها. ونقلت المرأة إلى المستشفى لكنها توفيت متأثرة بجراحها البالغة.أما الحادث الثاني، فقد وقع في قرية مجاورة عندما هاجمت القردة شابا، يبلغ من العمر 20 عاما، كان يقف على حافة سطح بيته، ونتيجة لذلك سقط ومات.وأكد السكان المحليون أن القردة بدأت في مهاجمة البشر قبل بضع سنوات فقط، ويعزى ذلك إلى الزيادة الملحوظة في أعدادها. وتخطط السلطات للقبض على "عصابات" القردة بالقرب من القريتين اللتين شهدتا "جريمتي" القتل.