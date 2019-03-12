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عابد فهد وزينة يازجي يحتفلان بعيد ميلاد ابنهما.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



احتفل الفنان السوري عابد فهد وزوجته الإعلامية زينة يازجي بعيد ميلاد ابنهما “تيم”، والذي أتم عامه العاشر.



ويبدو أن نجل عابد وفهد متيم بلعب كرة القدم، حيث اعد له والداه حفل خاص يتميز بأجواء كروية، حيث زين المكان بالكثير من الصور لكرة القدم، كما حملت تورتة الحفل مجسم لكرة قدم أيضا.


عابد وزينة التقطا الكثير من الصور مع ابنيهما “تيم وليونا” من الحفل، ونشرها الفنان السوري، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقها بتعليق قال فيه: “عقبال المية تيمي”.


يُذكر أن الفنان السوري عابد فهد والإعلامية زينة يازجي كانا قد احتفلا بزفافهما عام 2002 بعد قصة حب قوية جمعتهما، وقد أثمر زواجهما عن طفلين هما «تيم وليونا».


وكان عابد فهد قد احتفل بعيد ميلاده في شهر فبراير الماضي، وقد تلقى الفنان تهاني محبيه بمناسبة عيد ميلاده عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي لم يكتف فيه فتاتان من الفانز بمجرد التهنئة.


«نايا»، و«راما» جهزتا قالب كيك أنيق يحمل صورة للفنان السوري، واحتفلتا مع الأخير بعيد ميلاده، حيث نشر عابد  الذي اكمل عامه الـ55، صوراً تجمعه بهما من أجواء الحفل، وشكرهما على هذه المفاجأة بتعليق كتب فيه: «شكرا من القلب لنايا وراما على هالمفاجأة الحلوة ..شكرا لكل شخص بعتلي معايدة».




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