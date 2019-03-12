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ماذا تغير حتى وافق زيدان على العودة للريال ؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أثارت عودة نجم كرة القدم الفرنسي، زين الدين زيدان، إلى تدريب فريق ريال مدريد الإسباني، فضولا عارما بشأن الأسباب الحقيقية التي أدت إلى التحاقه مجددا بالنادي الملكي.


وبحسب ما نقل موقع "غول"، فإن أول سبب يفسر هذه العودة هو العلاقة المميزة التي ظلت تربط رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، بزيدان، ولذلك، تمكن من إقناعه بالرجوع بعدما واجه الفريق الملكي أياما صعبة في الموسم الحالي.


وذكر المصدر أن الرجلين يقدران بعضهما البعض، كما أنهما يحبان فريق الريال بشكل كبير، وبفضل هذا الشغف، عاد المدرب الذي قاد الريال إلى ثلاثة ألقاب في دوري أبطال أوروبا بعد ثمانية أشهر فقط من الرحيل.


لكن العلاقة الدافئة مع بيريز ليست العامل الوحيد للعودة، وذكر موقع "غول"، أن ما تغير هو أن زيدان سيحظى الآن بسلطة كبيرة في مسألة ضم اللاعبين وانتقالهم.


وكانت تقارير أشارت إلى أن مغادرة زيدان للنادي الملكي جاءت بسبب خلافات مع رئيس النادي حول انتداب بعض اللاعبين.


ويضيف المصدر أن إسناد مهام كبرى من هذا القبيل إلى مدرب الفريق ليس أمرا مألوفا في كرة القدم، لكنه حصل في حالة زيدان الذي خلفت عودته ارتياحا واسعا وسط مشجعي الملكي.
ورحل زيدان عن ريال مدريد في يونيو الماضي لأنه وجد نفسه غير قادر على إحداث تغييرات مهمة في تشكيلة الفريق، وهذا الأمر سيتغير في المستقبل لأن المدرب الحالي معروف بدفاعه عن منح صلاحيات واسعة لمن يتولى الإدارة الفنية.


وسيتعزز موقع زيدان على نحو أكبر لأنه سيكون المدرب الأعلى أجرا في العالم، بحسب "غول".


ويحل زيدان (46 عاما) محل الأرجنتيني سانتياغو سولاري بموجب عقد يمتد حتى 2022 مع تحد يتمثل في إعادة الملكي بعد أن خسر في مباراتي كلاسيكو على أرضه أمام غريمه برشلونة الذي أخرجه من نصف نهائي الكأس المحلية وابتعد عنه بفارق 12 نقطة في صدارة الدوري.


وجاء بعد ذلك سقوطه المدوي على ملعبه سانتياغو برنابيو أمام أياكس أمستردام الهولندي 1-4 في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بعد أن تقدم ذهابا 2-1، ليفقد اللقب ويرتفع عدد هزائمه البيتية المتتالية الى أربعة بعد سقوطه في المرحلة 24 من الدوري أمام جيرونا 1-2.


تصوير - afp




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